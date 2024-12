La acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández que tiene a su hijo como víctima

La ex primera dama Fabiola Yáñez criticó duramente al ex presidente Alberto Fernández, y lo acusó de ejercer violencia psicológica sobre su hijo Francisco y de intentar recusar a jueces, en medio de la disputa judicial que enfrenta con él. En declaraciones a Ok Diario, Yáñez manifestó que, aunque Fernández “podrá recusar jueces”, no podrá “recusar las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”.