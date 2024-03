La agrupación HIJOS denunció que una militante sufrió abusos y amenazas: el mensaje político que le dejaron

Habitual usuario de las redes, el Presidente, por estas horas, le dio like a un tuit de una usuaria de la red X en el que se pone en duda la denuncia. “Increíble que usen a sus desaparecidos para operar contra el gobierno. Son más mierdas de lo que uno piensa. Lo bueno que cada vez tienen menos credibilidad”, escribió la usuaria Lady Market (@ladymarketok), y Milei le dio “me gusta”.

El comunicado de H.I.J.O.S

"Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S. cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores", comienza diciendo el comunicado que la organización difundió por las redes sociales.

Además, amplía sobre la intimidación y afirma que "los atacantes la atacaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: 'No vinimos a robarte, vinimos a matarte'".

"Este atentado contra su vida es un ataque político, motiva por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, H.I.J.O.S.", agrega.

"Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra los que militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos", remarca el comunicado.

Y cierra: "A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre".

comunicado HIJOS.jpeg

Qué dijo Estela de Carlotto tras el ataque a la militante de H.I.J.O.S.

Una de las personas que se hicieron eco de los sucedido con la militante de la agrupación H.I.J.O.S. fue Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "Hay que pensar en qué país estamos viviendo. Esta barbaridad viene del Gobierno, porque dicen lo que dijeron", remarcó en diálogo con El Destape.

"El dicho 'VLLC' sabemos de dónde viene. Espero que esto se esté investigando. Es abominable este caso", agregó, y sumó: "No estoy en condiciones de asegurar de donde viene el ataque".

De todas formas, aseguró que "el pueblo está como dormido, la gente está conformista, diciendo que esto ya va a pasar, que hay que aguantar" y que se trata de "una chatura de defender lo propio" frente a la administración actual.

"Me asusta que la gente esté tan tranquila y diga 'no cenamos'. Tenemos que cambiar el sistema de nuestro país. Sin violencia pero con la militancia necesaria. El acto del 24 de marzo va a ser muy importante. Daremos ánimo a la gente, a no resignarse, a pelear sin violencia por el país que querían nuestros hijos. Hay que animar al pueblo a no estar con la cabeza baja. Siempre en paz y sin violencia", cerró.