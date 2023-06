La batalla por Schiaretti sigue tensionando a Juntos por el Cambio: documentos, videos y un conflicto en punto de no retorno

Por la noche, tras la convención de la UCR, que aprobó ampliar la coalición opositora, en otro mensaje a Bullrich, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, negó que se vaya a tensionar la campaña pero fue duro con Bullrich.

Morales: "Patricia está alterada, tiene que bajar un cambio"

“Bueno, espero que no, si Patricia baja un cambio, y deja de desacreditar, yo creo que va a ir por andariveles normales. Se tiene que dar un debate de ideas. Pero si sigue alterada, como está, se va a alterar la campaña”, ironizó Morales.

Bullrich le contestó por Twitter: "Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada".

También le contestó Silvana Giudici: “Estimado @GerardoMorales no está 'alterada' la mujer que lidera las encuestas de JXC. Alterada queda la coalición cuando se intenta incorporar al gobernador de Córdoba mientras nuestros candidatos están en las vísperas de ganarle. Otra cosita, medio machirulo su comentario, no?”.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1668438095648137217 Gerardo, lo último que voy a hacer es "bajar un cambio".

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

De ese modo, el malestar en Juntos volvió a quedar al rojo vivo. Los frentes electorales tienen plazo para inscribirse hasta este miércoles 14. Luego de esa fecha, no habrá alianza posible. Pero en el caso de que Larreta gane las PASO podrían acordar programas comunes y un gobierno de coalición con Schiaretti y de ese modo Larreta buscaría apoyo del cordobés para un ballotage para acercarse al 70% del electorado, como plantea.

Bullrich marca contradicciones en Rodríguez Larreta

"Horacio no entiende que los votos son de la gente, no de Schiaretti. ¿A quién votarán los cordobeses si vamos a un ballotage entre Patricia y Massa?", dicen cerca de Bullrich. "No se necesita entregarle cargos a Schiaretti", ironizan.

Esa negociación post PASO será imposible si la ganadora de las primarias es Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial del PRO, que rechaza la incorporación de Schiaretti. Ayer los bullrichistas le contestaban a Larreta que Poggi le ganó en San Luis al gobernador Alberto Rodríguez Sáa, luego de cuatro décadas de poder, y éste es precisamente aliado de Schiaretti desde que ambos rompieron el bloque del Senado del Frente de Todos el año último.

Si Poggi enfrentó y le ganó a Rodríguez Sáa, los bullrichistas señalaban que Juez debe enfrentar a Schiaretti en Córdoba y no se pueden mezclar los tantos a nivel nacional.

El video de Bullrich con Juez y Losada, con mensajes hacia todos lados

Como respuesta contundente, Bullrich difundió este lunes un video con Juez y con Losada, con mensajes hacia todos lados y promesas de combatir al narco cordobés y santafecino. De ese modo, ella sugirió que Schiaretti y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, no combaten el narcotráfico, y Juez y Losada mostraron una alineación total con la ex ministra de Seguridad. En el caso de Juez, es una novedad, porque era aliado de Larreta hasta hace dos semanas cuando éste se acercó a Schiaretti, su adversario a vencer en Córdoba el 25 de junio.

https://twitter.com/SilvanaGiudici/status/1668425772023857153 Estimado @GerardoMorales no está "alterada" la mujer que lidera las encuestas de JXC. Alterada queda la coalición cuando se intenta incorporar al gobernador de Córdoba mientras nuestros candidatos están en las vísperas de ganarle. Otra cosita, medio machirulo su comentario, no? pic.twitter.com/alpjH4EcCD — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 13, 2023

Mientras Larreta estuvo en San Luis celebrando este domingo con Poggi y luego viajó a Corrientes y Tucumán, Bullrich festejó junto con Alfredo Cornejo que ganó las PASO en Mendoza y quedó a tiro de ser gobernador.

Todos celebraron también, por lo bajo, el fracaso de Ricardo Bussi en Tucuman, que sacó el 3,2% de los votos, y confirmó que los candidatos de Javier Milei están haciendo agua en todas las provincias.

Larreta hizo firmar un comunicado contra Bullrich

La nueva ofensiva de Larreta en favor del ingreso de Schiaretti en Juntos se produjo a caballo del triunfo de Poggi, que era un ex aliado de Rodríguez Sáa en San Luis y ahora se pasó de bando. Larreta justificó así su pedido por Schiaretti e hizo firmar un comunicado a los jefes partidarios de Juntos: Maximiliano Ferraro, Elisa Carrió y Marisel Echecoin (Coalición Cívica), Gerardo Morales, Gustavo Valdes y Martín Lousteau (UCR), Rodríguez Larreta y Diego Santilli (PRO), José Luis Espert (Avanza Libertad), Margarita Stolbizer (GEN), y Miguel Pichetto (Peronismo republicano).

Durante la tarde, la Unión Cívica Radical celebró su convención nacional en Parque Norte y acordó una declaración en la cual apoyó la ampliación de Juntos, pero sin dar nombres y con líderes que tengan los mismos valores. Solo dejó afuera de ese universo a Javier Milei, de La Libertad Avanza.

También durante la convención Morales y Facundo Manes ratificaron sus candidaturas presidenciales, ahora eclipsadas por el protagonismo y la intención de voto de Bullrich y de Larreta. Todos los dirigentes radicales apuestan a que ambos podrían bajarse y ser vicepresidentes con Larreta y con Bullrich, respectivamente. Por ahora, ellos lo descartan.

Hasta este lunes, tanto los larretistas como los bullrichistas especulaban con la posibilidad de designar candidatos a vicepresidentes de la UCR, pero subordinaban esa decisión a la declaración de la convención del propio partido centenario y señalaban la fecha de este lunes como una bisagra para esa definición.

Conflicto en la UCR con el nombre de Schiaretti

Pero la convención nacional de la UCR no se metió en las candidaturas presidenciales ni en las vicepresidenciales y directamente ignoró ese debate, que quedará para el 24 de junio, la fecha del cierre de las listas de candidatos.

“Se aprobó la ampliación de la coalición, pero sin nombres propios”, señalaron las fuentes radicales a A24.com. Ponerles nombres a futuros aliados hubiera sido abrir un conflicto entre Morales y la UCR de Córdoba y el diputado Mario Negri, que al ingresar en la convención criticó el posible ingreso de Schiaretti. Negri hoy toma distancia de Larreta y no quiere competir como candidato a diputado en su lista porque en Córdoba no cayó bien el impulso a Schiaretti.

Mientras Larreta, Morales, Carrió, Espert, Pichetto y otros especulaban con seguir las conversaciones con Schiaretti, Bullrich filmó un video junto con Juez y Losada. “Nuestros candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio, vinimos a San Francisco. Se trata de un punto neurálgico y epicentro del narcotráfico que sufren en el límite con la ciudad de Frontera, entre Córdoba y Santa Fe”, dijo Bullrich.

El narco se coló en la pelea dentro de Juntos por el Cambio

Era una manera de responsabilizar a los gobernadores de Cordoba y Santa Fe, Schiaretti y Omar Perotti, por el narcotráfico y hacerlo precisamente al lado de Juez y Losada que serán los candidatos propios para vencerlos. “En mi gestión como ministra de Seguridad bajamos un 18 % los homicidios en Argentina, les declaramos la guerra a los narcos y reconstruimos el orden público”, señaló Bullrich.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1668370881268129792 Con @ljuez y @carolinalosada, nuestros candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio, vinimos a San Francisco. Se trata de un punto neurálgico y epicentro del narcotráfico que sufren en el límite con la ciudad de Frontera, entre Córdoba y Santa Fe.



En mi gestión como… pic.twitter.com/vBL1BznlQZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 12, 2023

“Como presidenta lo volveré a hacer junto a Luis, Carolina y todos los que estén dispuestos a poner las cosas en orden en este país”, señaló la ex ministra en un tiro por elevación contra Rodríguez Larreta. Mientras tanto, la convención de la UCR difundía un documento que señaló: “Tenemos que afianzar, ampliar y mejorar nuestra coalición: para que se incorporen todos aquellos que comparten nuestros valores y nuestros objetivos generales en este momento crítico, para que funcione mejor y más previsiblemente, minimizando las incertidumbres”.

Para no dejar dudas de que se excluye a Milei de esos valores y objetivos, la UCR señaló que se propone “evitar ser el eco de irresponsables salidas a la crisis”. Y para ser más precisos dijo que desde la UCR “no avanzaremos con la eliminación del Banco Central o esquemas similares que le aten las manos al país. Tampoco contemplaremos perspectivas que nieguen el cambio climático o acepten como posibilidad situaciones laxas con la tenencia de armas”.

Milei, la próxima pelea entre Bullrich y la UCR

Esto significó cerrarle la puerta a Milei, de quien Patricia Bullrich dijo que podría ser un aliado futuro cuando tenga que enviar leyes al Congreso. El documento de la UCR, según confiaron a A24.com, fue acordado entre Morales (larretista) y Cornejo (bullrichista). Sin embargo, cuando Larreta insistió con Schiaretti en Juntos, Bullrich le dio una dura respuesta más explicita aún que el video con Juez y Losada.

"No queremos negocios raros un día antes de las elecciones", contestó la ex ministra. “Le ganamos a Alberto Rodríguez Saá, que se declaró aliado de Schiaretti. Ellos querían ampliar con el que derrotamos y lleva 40 años en el poder”, replicó irónico Federico Pinedo, que fue vocero de la resistencia de Bullrich a Schiaretti.

"No queremos dormir con el enemigo en Córdoba. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio", sostuvo Bullrich. “Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación", advirtió.

En el entorno de Bullrich deslizan que la alianza de Larreta, Morales y Schiaretti encierra otro tipo de intereses económicos que no se circunscriben a la ideología.