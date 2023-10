La cercanía del poder desató fuertes peleas en el entorno de Milei entre "libertarios" y "peronistas"

En respuesta a la libertaria Villarruel, en esos días trascendió un video del peronista Barrionuevo donde explicaba que fiscalizará para Milei en 11 provincias para las elecciones del 22 de octubre próximo, entre ellas la estratégica provincia de Buenos Aires. La fiscalización para las elecciones es todo un problema en La Libertad Avanza.

Milei se mostrará por primera vez con Barrionuevo(13).png Javier Milei se mostrará por primera vez con Luis Barrionuevo (Foto: archivo).

La fiscalización, un problema de Milei con el peronismo

En las PASO del 13 de agosto muchos gobernadores e intendentes del peronismo habían hecho vía Massa un acuerdo de fiscalizar las boletas de Milei a cambio de haber introducido candidatos peronistas en sus listas libertarias. Incluso, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso candidatos en esas listas.

Pero el triunfo de Milei en las PASO modificó el escenario electoral. El acuerdo se le fue de las manos al peronismo porque la idea original era que Milei le sacara votos a Juntos por el Cambio, pero no que ganara las elecciones. Ahora el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quiere ganar y no estará la ayuda del peronismo territorial para cuidar las boletas. Fue ahí que Barrionuevo se ofreció para prestar ese servicio, aunque algunos desconfían de que lo hará en la medida de lo que promete.

“Hay muchos en La Libertad Avanza que lo miran con desconfianza porque hasta hace dos meses estaba apoyando a Eduardo “Wado” de Pedro. Se arrimó a Milei, a último momento”, reseñó a A24.com un operador del candidato libertario.

Barrionuevo llegó a Milei por Fátima Florez

mirtha legrand milei florez.jpg

Muchos se preguntan cómo llegó Barrionuevo a acordar políticas con Milei. Dicen que Milei mantenía desde hacía varios meses una relación amistosa con Fátima Florez luego de haberse conocido en el programa de Mirtha Legrand el año pasado. Esa relación fue avanzando, aunque nadie sabe a ciencia cierta si como un romance o una como amistad. Después de las PASO del 13 de agosto se formalizó el noviazgo.

Fátima Florez trabaja habitualmente como artista cómica en espectáculos que produce Barrionuevo en el hotel Sasso en Mar del Plata y en otros para la comunidad latina en Miami. Por eso, señalan que Fátima Florez maduró con Barrionuevo la posibilidad de afianzar la relación con Milei y que ella lo llevó hacia el economista.

Es por eso que la relación entre Milei y Barrionuevo tiene solamente una interlocutora fuerte: Fátima Florez. Y otra intermediaria cuyo nombre no trascendió. Pero ese vínculo genera recelos en Victoria Villarruel y frialdad de Karina Milei, la hermana del candidato y posible futura primera dama.

Tampoco incluye al operador Carlos Kikuchi ni a los candidatos a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, y a legislador porteño, Eugenio Casielles, que son dos hombres clave en el armado de Milei y que son de origen peronista. Pese a que militaron con Roberto Lavagna en 2019, no se les conoce una relación aceitada con Barrionuevo.

Karina Milei y Kikuchi, contra los peronistas Casielles y Marra

La “primera hermana” Karina Milei, a quien Milei apoda “El jefe” es aliada del operador y ex periodista Carlos Kikuchi, aunque surgieron recientemente algunos chisporroteos por la disputa de espacios de poder. Entre ambos, son los emblemas de los “libertarios puros”. Karina Milei por ser la “primera hermana” de Milei y Kikuchi tiene una historia de militancia liberal con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Pero ambos están enfrentados a los candidatos porteños, Ramiro Marra y Eugenio Casielles, que son el ala peronista de los libertarios. Sin embargo, Casielles y Marra fueron los fundadores de la personería jurídica de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en 2021, el primer distrito en donde hizo pie Milei. Casielles armó la estructura partidaria con los partidos Unite, MID y Jubilados. Por eso, se considera con pergaminos suficientes.

Carlos Kikuchi y Javier Milei.webp

Hoy esas fuerzas ya no conforman La Libertad Avanza y fueron reemplazadas por otras fuerzas nacionales: los partidos Demócrata, Celeste y Blanco, Renovador Federal y el Partido Fe. Cuando Milei era consultado en 2021 por su lanzamiento a la política solía decir que “el armado partidario me lo están haciendo unos peronistas no K”.

Eran Casielles y Marra, que provienen del peronismo y del Frente Renovador, de Sergio Massa, y aún mantienen relación con el director del Indec, Marco Lavagna, con quien militaron en la misma lista del ex candidato presidencial y ex ministro Roberto Lavagna en 2019. Marra era candidato a senador y Casielles entró como legislador porteño en la misma boleta de Consenso Federal.

Disputas por espacios de poder en el futuro gobierno

Desde entonces mantuvieron reuniones en la Casa Rosada con diversos funcionarios de Alberto Fernández. Es por eso que en los círculos libertarios aseguran que son uno de los nexos con Massa, ahora ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

Casielles y Marra no tienen la mejor relación con Karina Milei y con Carlos Kikuchi pero se sostienen en pie, porque ambos mantienen fuertísimas relaciones políticas y empresariales y son hábiles para construir políticamente. El motivo central de la disputa es la competencia por espacios de poder.

“Todavía no llegaron al Gobierno, pero ya comienzan a disputarse espacios de poder, cargos, ministerios y miran con recelos a los designados ministros que son más grandes en edad”, señaló con diplomacia un miembro del entorno. Según pudo saber A24.com, los “peronistas” quieren ocupar cargos con personas más jóvenes que los nombres que comenzaron a circular como posibles ministros de Milei a los que consideran de una generación superior.

Milei-Marra.jpeg

Además los operadores “peronistas” manejan el armado de la Ciudad de Buenos Aires y también quieren tener injerencia en la provincia de Buenos Aires con el operador Sebastián Pareja. En tanto, Karina Milei y Kikuchi están más volcados a armar políticamente en el interior del país y coexisten competencias por los favores y las prioridades de Milei en cuanto a distribución de recursos y viajes de la campaña.

Dos bandos separados, que se sientan en lugares diferentes

Tanto luego del debate de Santiago del Estero como el de la Facultad de Derecho de la UBA, se notaron los dos grupos bien diferenciados. En las mesas de ambas comidas se sentaron los grupos de Marra y Casielles por un lado y de Karina Milei y Kikuchi por otro. Señalan que hubo chisporroteos en algunos pasajes.

También genera fuerte recelo entre los “libertarios” y en especial en Villarruel la idea de que Barrionuevo tendrá fuerte injerencia en el área de Trabajo en un futuro gobierno de Milei y podría poner a un hombre suyo en la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud, que maneja los recursos de las obras sociales sindicales.

Barrionuevo aseguró en la última semana que no ocupará ningún cargo formal, pero que su objetivo es “ser amigo del Presidente”. Esas palabras no tranquilizaron al grupo más cercano a Villarruel porque entienden las condiciones de esa amistad. La relación política con Barrionuevo fortaleció la relación sentimental con Fátima Florez.

Luego de las PASO, Milei y Fátima Florez tenían que comunicar su noviazgo y la puesta en escena ante los medios la organizó un importante consultor cuyo nombre no trascendió, pero que tiene fuertes relaciones con “la casta”, lo cual no terminó de gustar a algunos de los principales dirigentes libertarios que comienzan a vislumbrar demasiados parecidos a las costumbres de “los mismos de siempre”.