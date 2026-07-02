La Justicia investiga si el video del vestidor de Jésica Cirio fue filmado en su departamento de Las Cañitas

La investigación se concentra ahora en determinar si el vestidor del departamento porteño coincide con el que se observa en la grabación.

Los peritos realizaron una comparación visual entre el vestidor registrado en el video y el relevado durante los procedimientos judiciales. A partir de esas tareas, la hipótesis que ubica la filmación en Las Cañitas comenzó a ganar terreno dentro del expediente. Aunque detalles como el piso del lugar hacen pensar que también hubo refacciones en esa vivienda.

Según detallaron los periodistas, durante el allanamiento en ese departamento, los investigadores secuestraron U$S 13.000, relojes de lujo y armas, elementos que también quedaron incorporados a la causa.

El análisis del video

Las nuevas medidas fueron ordenadas luego de que comenzaran las pericias sobre el video en el que la modelo aparece dentro de un vestidor mostrando varios fajos de dólares que, según la investigación, serían de Insaurralde.

El material es considerado una prueba de relevancia para el expediente, ya que los especialistas buscan determinar su autenticidad y establecer si tiene vinculación con la causa judicial.

Mientras avanzan los estudios técnicos, los investigadores intentan reconstruir las características originales del ambiente donde se realizó la filmación para establecer con precisión su ubicación.

Las contradicciones bajo análisis

Otro de los aspectos que sigue de cerca la Justicia son las contradicciones detectadas en las declaraciones de Elías Piccirillo respecto de la existencia y las características del vestidor.

Los investigadores consideran que esos elementos podrían resultar relevantes para esclarecer el origen del video y las circunstancias en las que fue grabado.

Con las nuevas medidas en marcha, la causa busca determinar no solo la autenticidad de las imágenes sino también el lugar exacto donde fueron registradas. En ese escenario, la principal hipótesis apunta actualmente al departamento de Cirio en Las Cañitas, mientras pierde fuerza la posibilidad de que el video haya sido filmado en la vivienda de San Vicente.