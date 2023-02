Mauricio Macri felicitó a Horacio Rodríguez Larreta pero resaltó la "tensión" de la interna

De esta forma, Macri apoyó públicamente al jefe comunal de la Ciudad de Buenos Aires pero no inclinó su preferencia por el mismo, en medio de una pelea expuesta por la candidatura de la que aún no se sabe si el propio expresidente se sumará.

"Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante. Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos", continuó el fundador del PRO.

El propio Macri recibió tanto a Larreta como a Bullrich en su casa de Villa La Angostura semanas atrás en pos del armado electoral que comienza a definirse de cara a las elecciones primarias de agosto.

Horacio Rodríguez Larreta se lanzó como candidato con un mensaje "antigrieta"

Ayer, pasadas las 20, Rodríguez Larreta dio el primer indicio de su lanzamiento con una foto del kilómetro 0 de la Ruta 40 en la localidad de Cabo Vírgenes a 133 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz, y el hashtag #Hora2023.

Este jueves, el jefe de Gobierno porteño publicó un video desde ese mismo punto del sur del país y dio un discurso en tono "antigrieta", parado en medio de dos caminos frente a un faro.

“No se trata de ser presidente, yo quiero ser un buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, expresó a través de un video grabado que compartió en sus redes sociales, convirtiéndose en el primer integrante de Juntos por el Cambio que se lanza oficialmente a la carrera por la Casa Rosada.

Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

Durante el anunció, llamó a terminar con “grieta” y tuvo un tono conciliador. “Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor”, remarcó Rodríguez Larreta.

Por su parte, Bullrich aún no lanzó de forma oficial su candidatura pero si de manera informal en entrevistas y con apariciones públicas. En un reportaje con La Cruel Verdad en A24 aseguró que si Macri también se postula para gobernar la nación, ella no bajará su candidatura.

"A mí no me baja nadie", ratificó y revolvió la interna con Larreta al insistir con su "falta de decisión" por el uso de las pistolas Taser. "Yo compré pistolas Taser. Entraron tres días después de que nosotros nos fuimos de gobierno. Cuando Macri las quiso comprar, la Corte Suprema dijo que era algo legal. En vez de seguir pidiendo permiso, usalas. No le podés seguir pidiendo permiso a un gobierno que te va a decir que no a propósito", deslizó.