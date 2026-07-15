El mensaje de Victoria Villarruel contra Inglaterra antes del partido de la Argentina

Villarruel: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

La vicepresidente Victoria Villarruel sigue marcando su camino políticamente, cada vez más alejado de la línea que lleva el presidente Milei. En muchas áreas y en el ámbito de la relación con Gran Bretaña es muy marcada.

Utilizó el partido con Inglaterra para volver a marcar que para ella, la causa de Malvinas es una "bandera personal" Y decidió mezclar en su posteo la cuestión del pase a las finales con estos temas que llevan directamente al conflicto armado de 1982.

El padre de la Vicepresidenta estuvo en la guerra del Atlántico sur. Eduardo Marcelo Villarruel. Teniente coronel del Ejército Argentino (entonces capitán durante la guerra). Llegó a las islas el 27 de mayo de 1982 y permaneció allí hasta la rendición argentina del 14 de junio.