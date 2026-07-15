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El mensaje de Victoria Villarruel contra Inglaterra antes del partido de la Argentina

La Vicepresidenta habló a contramano del técnico Lionel Scaloni. Lejos de tomar el pasaje a la final solo como un partido de fútbol, metió de lleno la cuestión de la guerra de 1982 en las Islas Malvinas en el juego de semifinales.

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Victoria Villarruel y un posteo en el que mezcló la guerra de Malvinas con un partido de fútbol. (Foto: Archivo)

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La Vicepresidenta puso el tema de la guerra de Malvinas por delante del partido de fútbol que jugarán la Argentina e Inglaterra. Eligió optar por una clara confrontación de tipo político e ideológico.

Calificó de piratas usurpadores a los ingleses y declaró abiertamente que no quiere ser "políticamente correcta o pecho frío".

Y finalmente, anunció: "Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro". Un mensaje totalmente a contramano de lo que dijo durante todos estos días Lionel Scaloni.

Villarruel: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

La vicepresidente Victoria Villarruel sigue marcando su camino políticamente, cada vez más alejado de la línea que lleva el presidente Milei. En muchas áreas y en el ámbito de la relación con Gran Bretaña es muy marcada.

Utilizó el partido con Inglaterra para volver a marcar que para ella, la causa de Malvinas es una "bandera personal" Y decidió mezclar en su posteo la cuestión del pase a las finales con estos temas que llevan directamente al conflicto armado de 1982.

El padre de la Vicepresidenta estuvo en la guerra del Atlántico sur. Eduardo Marcelo Villarruel. Teniente coronel del Ejército Argentino (entonces capitán durante la guerra). Llegó a las islas el 27 de mayo de 1982 y permaneció allí hasta la rendición argentina del 14 de junio.

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