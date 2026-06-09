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El emotivo gesto de Cris Morena con Lali Espósito después de sus históricos recitales en River

Tras los históricos shows de Lali Espósito en River, Cris Morena le dedicó un mensaje cargado de emoción que recordó sus inicios.

9 jun 2026, 22:33
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LALI ESPOSITO Y CRIS MORENA
LALI ESPOSITO Y CRIS MORENA
LALI ESPOSITO Y CRIS MORENA

Cris Morena tuvo un gesto cargado de emoción para celebrar el presente de Lali Espósito tras sus dos recitales en River. Apenas un día después de haber sido distinguida como Personalidad destacada de la cultura en la Legislatura porteña, la productora compartió un mensaje que unió pasado y presente: junto a sus palabras, publicó una foto actual de la cantante y otra de aquellos primeros años en Rincón de luz, donde se la veía niña, abrazada a ella.

“Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista. Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano… Y aquí estás, llenando dos estadios increíbles iluminando miles de vidas”, escribió Cris y dejó en claro la admiración por la joven que comenzó bajo su ala y hoy brilla con luz propia.

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El texto continuó con una definición que resume la intensidad de su vínculo: "Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa. ¡Qué orgullo inmenso! Te quiero, Lali”. La publicación acumuló más de 62,1 mil likes y se convirtió en un homenaje compartido por miles de seguidores.

La respuesta de Lali fue breve pero contundente: cuatro corazones rojos que sellaron el intercambio entre la creadora y su discípula, un gesto que reafirma la conexión intacta entre ambas y que emociona a quienes acompañan la historia de la artista desde sus primeros pasos.

lali y cris morena
cris morena y lali 2

Qué dijo Yanina Latorre contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El fin de semana Lali Espósito volvió a marcar un hito en su carrera con su presentación en el estadio de River Plate. Con dos funciones completamente agotadas, la artista reunió a una multitud que, pese al frío intenso y la lluvia, se acercó para vivir uno de los espectáculos más trascendentes de su trayectoria.

Más allá del despliegue musical y del fervor de sus seguidores, lo que terminó generando un fuerte eco fueron algunas de las palabras y mensajes que compartió sobre el escenario. Sus declaraciones no solo despertaron comentarios en redes, sino que también reactivaron la discusión política en torno a su figura. Entre las voces que se sumaron estuvo Yanina Latorre, quien ofreció su visión sin filtros.

La panelista de SQP (América TV) retomó el tema en su espacio radial en El Observador, donde planteó su postura con franqueza. Si bien reconoció el talento y la potencia artística de Lali, cuestionó que se exponga de manera tan directa en cuestiones partidarias, algo que, según ella, puede tener consecuencias en su carrera.

Latorre señaló que la cantante siempre mostró una inclinación política clara, pero que desde su vínculo con Pedro Rosemblat esa faceta se intensificó aún más. El comentario surgió mientras analizaban las referencias que Lali hizo a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Presidente y sectores oficialistas. En ese contexto, la conductora expresó: "Lo mejor es que el artista no manifieste su opinión públicamente porque se te termina politizando la carrera y a veces, dejás de facturar", frase que abrió un intenso debate entre quienes coincidieron con su mirada y quienes la rechazaron.

Al profundizar, agregó: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó. Tiene una fogoneadita. Igual él me cae bien, es un chico inteligente y coherente".

De todos modos, Latorre también subrayó en varias oportunidades el talento, la energía y la capacidad de convocatoria de Lali, aclarando que sus observaciones se limitaron a la exposición política de la artista y no a su éxito profesional ni al respaldo masivo que recibe de su público.

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