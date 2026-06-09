El emotivo gesto de Cris Morena con Lali Espósito después de sus históricos recitales en River

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Qué dijo Yanina Latorre contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El fin de semana Lali Espósito volvió a marcar un hito en su carrera con su presentación en el estadio de River Plate. Con dos funciones completamente agotadas, la artista reunió a una multitud que, pese al frío intenso y la lluvia, se acercó para vivir uno de los espectáculos más trascendentes de su trayectoria.

Más allá del despliegue musical y del fervor de sus seguidores, lo que terminó generando un fuerte eco fueron algunas de las palabras y mensajes que compartió sobre el escenario. Sus declaraciones no solo despertaron comentarios en redes, sino que también reactivaron la discusión política en torno a su figura. Entre las voces que se sumaron estuvo Yanina Latorre, quien ofreció su visión sin filtros.

La panelista de SQP (América TV) retomó el tema en su espacio radial en El Observador, donde planteó su postura con franqueza. Si bien reconoció el talento y la potencia artística de Lali, cuestionó que se exponga de manera tan directa en cuestiones partidarias, algo que, según ella, puede tener consecuencias en su carrera.

Latorre señaló que la cantante siempre mostró una inclinación política clara, pero que desde su vínculo con Pedro Rosemblat esa faceta se intensificó aún más. El comentario surgió mientras analizaban las referencias que Lali hizo a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Presidente y sectores oficialistas. En ese contexto, la conductora expresó: "Lo mejor es que el artista no manifieste su opinión públicamente porque se te termina politizando la carrera y a veces, dejás de facturar", frase que abrió un intenso debate entre quienes coincidieron con su mirada y quienes la rechazaron.

Al profundizar, agregó: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó. Tiene una fogoneadita. Igual él me cae bien, es un chico inteligente y coherente".

De todos modos, Latorre también subrayó en varias oportunidades el talento, la energía y la capacidad de convocatoria de Lali, aclarando que sus observaciones se limitaron a la exposición política de la artista y no a su éxito profesional ni al respaldo masivo que recibe de su público.