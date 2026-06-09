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Zurdazo letal: el golazo de Valentín Barco para poner en ventaja a la Selección Argentina ante Islandia

El combinado de Lionel Scaloni golpeó desde el arranque a Islandia con un golazo del "Colo" Barco que capitalizó una pelota suelta en la puerta del área grande para vencer la resistencia nórdica con un disparo milimétrico.

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Zurdazo letal: el golazo de Valentín Barco para poner en ventaja a la Selección Argentina ante Islandia

El último ensayo de los campeones del mundo antes de su estreno oficial en el Mundial 2026 comenzó con el pie derecho gracias a la pegada de una de sus jóvenes promesas. Valentín Barco aprovechó un rebote y clavó un golazo para que Argentina abra rápido el marcador ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium.

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El Colo se valió de una jugada sucia para, desde la medialuna, meter un zurdazo letal y anotar el primer gol del último amistoso de la Albiceleste previo a la Copa del Mundo, dándole la tranquilidad necesaria al cuerpo técnico para administrar el desarrollo del juego en el cierre de la gira norteamericana.

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Cómo fue el gol de Valentín Barco para la Selección Argentina vs. Islandia

La resolución de la jugada que destrabó el cero dependió de la rapidez mental y la técnica individual del futbolista de la banda izquierda tras una serie de rebotes encadenados en el territorio rival.

A los ocho minutos del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, Valentín Barco abrió el marcador. La acción se originó mediante la pelota detenida y el juego aéreo: José Manuel López, que comenzó jugando bien de espaldas, recibió una falta cerca del área rival. Giovani Lo Celso la jugó en corto con Facundo Medina y tiró un centro al segundo palo que bajó Nicolás Otamendi.

Fue en ese instante donde la estructura defensiva europea intentó despejar la pelota sin éxito. La jugada se ensució, ni Giuliano Simeone ni Lisandro Martínez pudieron rematar con claridad. La defensa despejó como pudo y en la puerta del área esperaba Barco, quien no dudó y remató de primera. La pelota ingresó contra el palo derecho de un arquero que nada pudo hacer pese a su estirada, desatando el festejo de los hinchas presentes.

Cómo era el desarrollo del partido antes del gol argentino

El gol de la ventaja llegó en un momento donde el trámite del compromiso se inclinaba a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, más allá de un susto inicial provocado por desatenciones en el fondo.

Pese a una clara llegada del combinado islandés a los tres minutos de la primera etapa, Argentina estaba siendo la clara dominadora del partido. La Albiceleste monopolizaba la tenencia del balón en la zona media y buscaba lastimar a través de sus hombres de ataque, reflejando rápidamente esa insinuación en la red gracias a la efectividad de Barco.

Cuántos goles tiene Valentín Barco con la camiseta de la Selección Argentina

Este grito en territorio estadounidense le permite al joven futbolista seguir engrosando sus estadísticas personales en el inicio de su trayectoria con el combinado mayor.

El de esta noche fue su segundo tanto con el seleccionado. Con este encuentro, el Colo convirtió su segundo tanto en su cuarto partido con la Selección Argentina, ya que venía de convertirle a Zambia en la goleada por 5 a 0 de marzo en La Bombonera, ratificando su buena puntería cada vez que pisa los metros definitivos del campo.

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