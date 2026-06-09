Zurdazo letal: el golazo de Valentín Barco para poner en ventaja a la Selección Argentina ante Islandia

A los ocho minutos del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, Valentín Barco abrió el marcador. La acción se originó mediante la pelota detenida y el juego aéreo: José Manuel López, que comenzó jugando bien de espaldas, recibió una falta cerca del área rival. Giovani Lo Celso la jugó en corto con Facundo Medina y tiró un centro al segundo palo que bajó Nicolás Otamendi.

Fue en ese instante donde la estructura defensiva europea intentó despejar la pelota sin éxito. La jugada se ensució, ni Giuliano Simeone ni Lisandro Martínez pudieron rematar con claridad. La defensa despejó como pudo y en la puerta del área esperaba Barco, quien no dudó y remató de primera. La pelota ingresó contra el palo derecho de un arquero que nada pudo hacer pese a su estirada, desatando el festejo de los hinchas presentes.

Cómo era el desarrollo del partido antes del gol argentino

El gol de la ventaja llegó en un momento donde el trámite del compromiso se inclinaba a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, más allá de un susto inicial provocado por desatenciones en el fondo.

Pese a una clara llegada del combinado islandés a los tres minutos de la primera etapa, Argentina estaba siendo la clara dominadora del partido. La Albiceleste monopolizaba la tenencia del balón en la zona media y buscaba lastimar a través de sus hombres de ataque, reflejando rápidamente esa insinuación en la red gracias a la efectividad de Barco.

Cuántos goles tiene Valentín Barco con la camiseta de la Selección Argentina

Este grito en territorio estadounidense le permite al joven futbolista seguir engrosando sus estadísticas personales en el inicio de su trayectoria con el combinado mayor.

El de esta noche fue su segundo tanto con el seleccionado. Con este encuentro, el Colo convirtió su segundo tanto en su cuarto partido con la Selección Argentina, ya que venía de convertirle a Zambia en la goleada por 5 a 0 de marzo en La Bombonera, ratificando su buena puntería cada vez que pisa los metros definitivos del campo.