La industria y el campo presionan a Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso

También el presidente de la Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández, señaló a A24.com, que “hay que acordar para darle tranquilidad a este tipo de empresas grandes y entidades financieras para que las Pymes no sufran mucho más”, aunque no quiso interferir en “decisiones partidarias”.

En los últimos días, casi todo el arco empresarial (G6, UIA, IDEA, COPAL, AEA, etc.) salió a respaldar al presidente Alberto Fernández apenas se difundió la noticia de la renuncia de Máximo Kirchner, tal como informó A24.com el 3 de febrero último.

Ferraro reconoció la crisis en Juntos por el Cambio por el FMI

Durante la mañana de ayer, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, había dejado expuestos esos enfrentamientos, que fueron adelantados en la edición del sábado último de A24.com. “Juntos por el Cambio atraviesa un momento de fragmentación, una crisis que tenemos que tomar como una oportunidad”, señaló el hombre de confianza de la líder natural de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El debate en la oposición se agudizó después de que el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en abierto rechazo al acuerdo con el FMI que anunciaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Según fuentes de la Casa Rosada, Máximo Kirchner quiere ahora discutir con el Presidente un nuevo mecanismo de toma de decisiones y quiere que Guzmán renuncie luego de que se firme el acuerdo con el FMI.

Esta situación pone en vilo al Frente de Todos y el nuevo jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, mantiene reuniones internas para acordar una agenda parlamentaria y unificar posiciones detrás del entendimiento con el Fondo. Sin embargo, todavía hay voces disidentes allegadas a Máximo Kirchner y detractores de las negociaciones de Guzmán en La Campora.

El regreso de Alberto Fernández de su gira por Rusia, China y Barbados promete ser caldeado y con cuestionamientos internos. Si bien Máximo Kirchner, avalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quiere mantener un encuentro con el Presidente, es posible que éste designe como intermediario al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Entre el Presidente y Máximo Kirchner la relación está definitivamente deteriorada y casi sin retorno.

Elisa Carrió abrió el camino para apoyar el acuerdo con el Fondo

En ese contexto, la ex diputada Elisa Carrió había dado la orden durante el fin de semana último en el plenario federal de su partido: “Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso”. Esta postura coincide con la del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y los gobernadores radicales Rodolfo Suarez, de Mendoza, y Gustavo Valdes, de Corrientes. “El radicalismo quiere acompañar el acuerdo, pero quiere esperar a la carta de intención de Guzmán”, señalaron a A24.com fuentes oficiales de la bandada.

Sin embargo, la más dura es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que no quiere ratificar el acuerdo si antes no hay un ordenamiento de las peleas internas en el oficialismo para no dejar a Juntos por el Cambio como la fuerza que salde las internas del Gobierno. En ese sentido, en el PRO crecían el fin de semana las versiones de votar con una abstención, para no comprometerse con el Gobierno ni rechazarlo.

Pero esa salida podría desembocar en un debilitamiento del acuerdo con el FMI, porque los disidentes del Frente de Todos podrían quitarle número al acuerdo y el peronismo sancionar el acuerdo con una cantidad mínima de votos. Si el acuerdo fuera rechazado en la Cámara de Diputados, como ocurrió con la ley de Presupuesto 2022, se abriría un panorama negro para la economía, que los empresarios quieren evitar.

En coincidencia con esa visión, Elisa Carrió llamó a “honrar las deudas” en una conferencia virtual partidaria durante el fin de semana. “Es posible que no se produzcan grandes mejoras en la economía luego de acordar, pero estaríamos evitando males mayores como el aislamiento internacional y la parálisis productiva”, señaló la ex diputada y líder de la CC.

Se suman voces opositoras en favor y en contra del acuerdo

En línea con ella, Ferraro dijo ayer que "Necesitamos tener responsabilidad histórica; del gobierno pero también de la oposición". Y señaló: "Respetamos la postura de Patricia Bullrich sobre el FMI pero no la compartimos".

Consultado el diputado Gerardo Milman, cercano a Bullrich, dijo ayer en Radio Cultura que “el oficialismo tiene que tener la responsabilidad de su propio acuerdo interno y no puede ser oficialismo y oposición a la vez: estamos dispuestos a acompañar pero el acuerdo tiene que darse primero entre ellos y esperar el proyecto de ley”.

En la misma línea que Carrió, la presidenta del Congreso Federal de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, señaló que hay que apoyar el acuerdo “por la república, porque hay que honrar las deudas y porque el mundo nos ve como un país inviable”, aunque pidió conocer la “letra chica”.

La industria, el campo y las Pymes en favor de las negociaciones

En ese contexto, consultado por A24.com, Daniel Funes de Rioja señaló: “No tengo posición, lo que tengo es la convicción de que el acuerdo hay que aprobarlo y que la Argentina en esto no puede tener grietas, tiene que tener una posición común”.

El titular de la UIA señaló que “sin perjuicio de los debates particulares que puede haber de las condicionalidades, este es el resultado de una negociación a partir de una historia de deuda que la Argentina tiene y por ende debe afrontar para abrir el camino del acceso al crédito internacional”.

El líder industrial opinó que con el acuerdo se podría acceder “al reequipamiento tecnológico, a todos los cambios que la industria 4.0 pone sobre la mesa y que requieren financiamiento exterior e interno para tecnología, equipamiento y también el entrenamiento de la gente para capacitar a los futuros trabajadores de estas nuevas tecnologías”. La palabra de Funes de Rioja podría pesar en los debates internos de la oposición.

“Tenemos que encontrar un camino de desarrollo sustentable, creciendo con inversión y generando condiciones de confianza y no las rupturas permanentes que la política muestra y que la economía no ha administrado”, dijo Funes de Rioja a A24.com.

"Hay momentos en que la política tiene que traccionar junta"

Por su parte, Nicolás Pino señaló que “hay momentos en que la política tiene que traccionar toda junta, cundo está en juego el bienestar de la Argentina toda, no hay banderías políticas, hay que buscar la solución ”. La voz del dirigente ruralista también puso el peso en el frente opositor.

“Es importante que la política se puede de acuerdo. Este tipo de acuerdos le darían tranquilidad y a la macroeconomía argentina y le da tranquilidad a todos”, señaló el titular de la SRA. “Coincido en que hay decisiones que nos tienen que juntar a todos porque es importante para la República”, dijo en declaraciones a Radio Cultura.

"Hay que dar certidumbre a empresas y banco que financian a las Pymes"

En la misma línea, Marcelo Fernández, de Cgera, señaló que “esa es una decisión del partido” respecto del apoyo en el Congreso al acuerdo del FMI. “Nosotros creemos que hay que ver cómo es el acuerdo. Lo mejor es parar porque sabemos en lo que esto desemboca en las grandes empresas que viven del crédito externo y de las entidades financieras que necesitan certidumbre para vendernos y prestarnos a las Pymes en ese orden”, dijo Fernández.

“Hay que acordar para darle tranquilidad a este tipo de empresas y entidades financieras para que las Pymes no sufran mucho más ”, dijo el dirigente Pymes. Desde varios sectores comenzaron a ponerle presión a Juntos por el Cambio para respaldar el acuerdo con el FMI pese a las peleas internas en el oficialismo que tienen a maltraer a Alberto Fernández.