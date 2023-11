La insólita foto con la que Martín Tetaz le mandó un mensaje a Javier Milei

“No nos vamos a sumar al gobierno de Milei. Vamos a ser su oposición. Vamos a controlarlo y a ponerle los límites que la constitución contempla, desde el Congreso, mientras elaboramos una propuesta alternativa que sea democrática, republicana y garantice libertad y oportunidades para todos”, expresó en sus redes.

tetaz.jpg

"Mucha gente que fue a votar con la convicción de que su candidato era el mejor y representaba cabalmente sus ideas, fueran kirchneristas o libertarios. Pero también hubo mucha gente que fue a votar tapándose la nariz, porque su candidato ideal no estaba en el cuarto oscuro y tenían que elegir al menos malo", dijo al analizar los resultados del balojate.

"Son votantes de Massa que no están de acuerdo con la agenda K, pero no querían a Milei; y votantes del libertario que tampoco estaban de acuerdo con sus propuestas, pero querían sacarse de encima al kirchnerismo. Toda esa gente está huérfana de representación", señaló para justificar su primer mensaje: "Nace un nuevo movimiento político en Argentina"..

“Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien y por eso dijimos desde el primer momento que vamos a darle gobernabilidad al Presidente, que vamos a votarle el presupuesto, siempre que no recorte la educación, y también que lo vamos a acompañar con su ley de ministerios para que pueda diseñar la estructura que crea necesaria para poder gobernar”, explicó antes del descargo que ilustro con una llamativa imagen.

Cuál será la postura de la otra parte de la oposición

Esta misma postura fue adoptada por Horacio Rodríguez Larreta, que aseguró que trabajará "por una oposición que colabore" y remarcó: "Hay que cuestionar lo que está mal y apoyar lo que está bien, eso es lo que corresponde".

El actual Jefe de Gobierno porteño reiteró: "Voy a seguir trabajando para que haya una oposición constructiva, no destructiva, porque yo no creo en los extremos. Los extremos no son buenos para el país. Esto lo dije durante toda la campaña y lo sostengo ahora. Pero admito que hay mucha gente que prefiere otra cosa y hay que aceptarlo".