"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso

“Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, indicó sobre la causa que avanza contra Adorni.

La reunión con un empresario de "pensamiento liberal global"

El Presidente también se refirió al encuentro que mantuvo hoy en Casa Rosada con el empresario Peter Thiel, a quien definió como un referente del pensamiento liberal global y del anarco capitalismo. El mandatario calificó la reunión como "maravillosa" y confió que el intercambio giró en torno a la sostenibilidad de las reformas económicas y coincidieron en cuestionar el impuesto a la riqueza, al que calificó como una doble imposición.

La inflación

En el plano económico, el jefe de Estado proyectó una desaceleración de la inflación en los próximos meses: "De acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder", dijo.

Además destacó que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación y señaló que la recaudación de marzo marcó un punto de inflexión y destacó el repunte del crédito como indicador de recomposición del capital de trabajo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, indicó.

Sobre el tipo de cambio, Milei sostuvo que la acumulación de reservas fue clave para contener presiones devaluatorias y afirmó que “si no hubiéramos comprado 7 mil millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1700”. Además, consideró que la recuperación de la demanda de dinero refuerza la tendencia a la baja de la inflación.

Por último, defendió el ajuste fiscal y la reducción del gasto público como pilares de su programa económico. Aseguró que el crecimiento de los salarios depende de mejoras en la productividad y destacó el desempeño de los ingresos informales en el último período.

“Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, agregó.

También reconoció el impacto de la recesión en la segunda mitad del año pasado, aunque afirmó que el país logró sortear shocks externos y mejorar su posicionamiento en el escenario internacional.