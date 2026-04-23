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Javier Milei
Manuel Adorni
ENTREVISTA

"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso

El Presidente aseguró que acompañará al jefe de Gabinete en su informe ante los legisladores y anticipó que podría competir por un nuevo mandato en 2027 si su gestión cumple los objetivos.

Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para acompañar a Manuel Adorni durante su informe ante los legisladores. (Foto: archivo).

Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para acompañar a Manuel Adorni durante su informe ante los legisladores. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni durante su informe ante los legisladores, en un gesto de respaldo en medio de la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

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Durante una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura, el jefe de Estado adelantó que el próximo miércoles acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso. "Voy a estar. Voy a ir a la exposición de Manuel. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", expuso sobre la jornada del próximo miércoles 29 de abril, en la que el funcionario presentará su informe de gestión.

milei neura
El Presidente respaldó al jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial y dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección en 2027. (Foto: archivo).

El Presidente respaldó al jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial y dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección en 2027. (Foto: archivo).

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato en 2027 si considera que su gestión alcanza los objetivos planteados. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó.

Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, indicó sobre la causa que avanza contra Adorni.

La reunión con un empresario de "pensamiento liberal global"

El Presidente también se refirió al encuentro que mantuvo hoy en Casa Rosada con el empresario Peter Thiel, a quien definió como un referente del pensamiento liberal global y del anarco capitalismo. El mandatario calificó la reunión como "maravillosa" y confió que el intercambio giró en torno a la sostenibilidad de las reformas económicas y coincidieron en cuestionar el impuesto a la riqueza, al que calificó como una doble imposición.

La inflación

En el plano económico, el jefe de Estado proyectó una desaceleración de la inflación en los próximos meses: "De acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder", dijo.

Además destacó que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación y señaló que la recaudación de marzo marcó un punto de inflexión y destacó el repunte del crédito como indicador de recomposición del capital de trabajo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, indicó.

Sobre el tipo de cambio, Milei sostuvo que la acumulación de reservas fue clave para contener presiones devaluatorias y afirmó que “si no hubiéramos comprado 7 mil millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1700”. Además, consideró que la recuperación de la demanda de dinero refuerza la tendencia a la baja de la inflación.

Por último, defendió el ajuste fiscal y la reducción del gasto público como pilares de su programa económico. Aseguró que el crecimiento de los salarios depende de mejoras en la productividad y destacó el desempeño de los ingresos informales en el último período.

“Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, agregó.

También reconoció el impacto de la recesión en la segunda mitad del año pasado, aunque afirmó que el país logró sortear shocks externos y mejorar su posicionamiento en el escenario internacional.

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