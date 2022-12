La justicia delibera si absuelve o condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Mientras tanto, los jueces del TOF 2 están deliberando su veredicto para los 13 procesados. Deben definir si los absuelve o los condena por los delitos que acusó el Ministerio Público Fiscal (MPF). En cuanto a los fundamentos los presentarán por escrito en una sentencia que publicarán entre febrero y marzo del año que viene.

En su alegato, el fiscal federal Diego Luciani solicitó para Cristina Kirchner 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita y autora del delito de defraudación al Estado; para el empresario Lázaro Báez pidió 12 años como organizador de la asociación ilícita y defraudación; para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y defraudación; para el exsecretario de obras públicas José Lopez, 10 años de prisión; ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti ,10 años de prisión; para los ex jefes de Vialidad, Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe, 6 años; para Raúl Daruich y Raúl Pavesi, 5 años; para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex funcionario de Vialidad José Raúl Santibáñez, 4 años de prisión; para Héctor Garro, 3 años de prisión en suspenso; en tanto para el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, solicitó 2 años por administración fraudulenta.

¿Qué posibilidades hay de que la vicepresidenta vaya a la cárcel?

El próximo martes 6 de diciembre se conocerá el veredicto en el juicio oral por la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 procesados.

Para la vicepresidenta su condena "ya está escrita", pero si se cumpliera su presagio no quedaría detenida inmediatamente por dos razones: la primera es que posee fueros, por su condición de senadora nacional, y para ir a la cárcel la justicia debería solicitar autorización al Congreso; y la otra es que de ser considerada culpable, se trataría de un fallo en primera instancia, por lo que no estaría firme para ser ejecutado.

Lo cierto es que más allá de las advertencias de Cristina Kirchner, no hay filtraciones sobre la decisión de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Mientras completan el cronograma para escuchar las últimas palabras de los imputados están deliberando si la condenan o absuelven de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En cuanto a la prohibición de ejercer cargos públicos que solicitó el fiscal Diego Luciani, tampoco estaría vigente hasta que el fallo quede firme.

Cualquiera sea la conclusión del Tribunal Oral Federal 2, se iniciará una nueva etapa, que primero pasará por la revisión de la Cámara de Casación Federal, y casi seguro terminará en la Corte Suprema de la Nación.

No obstante, con un fallo condenatorio, Cristina Fernández de Kirchner perdería la protección de sus fueros al vencer su mandato en diciembre del año próximo. Podría mantenerlos si se postula como candidata en las elecciones del 2023 antes de que eventualmente los tribunales de alzada confirmasen esa supuesta sentencia.

Por lo pronto, sabemos que el veredicto se conocerá está semana, y seguramente en febrero o marzo sus fundamentos, y a partir de ese momento las partes quedarán en condiciones de apelar la decisión del TOF 2.