Se filtraron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: "Me dabas sopapos"

Una parte de esos chats fueron revelados en el programa Somos Buenos de TN. La conversación ocurrió en agosto de este año, justo cuando salió a la luz la denuncia de la ex primera dama contra el expresidente.

alberto fernandez fabiola yañez.jpg En el marco de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández, se conocieron nuevos y reveladores chats entre ambos (Foto: archivo).

“Pero ahora aparecieron tus diálogos. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido. Van a venir contra mi. Estoy muy mal. Van a contar historias a partir de ahí”, se lee de los mensajes que Alberto Fernández le escribió a su expareja días después de que un artículo periodístico del diario Clarín revelara la existencia de fotos, audios y mensajes que daban cuenta de supuesto actos de violencia de género ejercidos por el ex jefe de Estado.

“De Clarín lo llamaron a Fioribello”, le advierte Fernández, mencionando a su exabogado, que también tenía conexión con Yañez. Sin embargo, cuestiona: “Cada vez que Milei tiene un problema se lanzan sobre mí”.

En esa misma conversación, Fernández le reclama a Yañez por el supuesto envío de información falsa a la periodista Silvia Mercado en la que se difundía que él no sería el padre de Francisco, el hijo que tuvieron ambos mientras estaban en la Quinta de Olivos. “Explicame esto”, le insiste sin obtener respuesta.

Por su parte, Fabiola Yañez le contesta: “Dejate de joder”. “Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude”, le cuestiona, en lo que se supone que podría ser el momento en el que Ercolini contactó a Yañez a raíz de las fotos y diálogos que encontró en el teléfono de María Cantero y que la propia ex primera dama le había enviado. De confirmarse este punto, podría denunciarse a Fernández, además, por delito de coacción.

“Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Así no se juega Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me juzgás y me traicionás. También sé lo que andás diciendo de mí por atrás”, arremete Yañez.

Cabe destacar que se trata de mensajes intercambiados entre ambos, antes de que la denuncia se hiciera pública.

fabiola-yanez-brindo-una-entrevista-para-contar-los-motivos-que-la-llevaron-a-denunciar-a-alberto-fernandez-foto-getty-via-afp-X4WJL4XTE5H57JESWWE46HQPZM.avif Alberto Fernández pedirá que Fabiola Yáñez vuelva al país (Foto: archivo).

Alberto Fernández pedirá que Fabiola Yáñez vuelva al país

La defensa de Alberto Fernández pedirá que su ex pareja Fabiola Yáñez vuelva a vivir en Argentina con el hijo de ambos, Francisco. Según pudo saber A24, esta solicitud se presentará este miércoles en una audiencia donde ambas partes deben concurrir en el marco de la causa por alimentos.

La defensa del expresidente considera que Fabiola Yañez no tiene permisos para trabajar en España y no pude cumplir con la otra parte que le corresponde como ex cónyuge de Alberto Fernández. Por lo que pedirán que la liquidación de alimentos, prepaga y colegio sea en Argentina.

La ex primera dama Fabiola Yañez y el ex presidente de la Nación Alberto Fernández tendrán este miércoles una nueva audiencia de conciliación en la Justicia civil en la causa por la cuota de alimentos que inició la mujer. Será la segunda luego de que en la primera, a principios de mes, terminara sin acuerdo entre las partes.