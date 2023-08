La lapidaria advertencia de Agustín Rossi contra Javier Milei tras la victoria del libertario

"Este tipo es un peligro para la democracia argentina y nosotros tenemos la obligación de convocar a la democracia argentina, al demócrata argentino para evitar que este peligro llegue a gobernar la Argentina", afirmó en diálogo con Radio Diez.

Además, Rossi manifestó su "respeto" con el votante desencantado que optó por elegir La Libertad Avanza en las Primarias, pero remarcó que "no va a resolver absolutamente nada" de los problemas que actualmente tiene el país como la inflación, o la falta de fuentes de trabajo.

"La forma de resolver esa insatisfacción no es buscando a la ultraderecha, que va a aumentar esos niveles de insatisfacción que puedan existir en determinados sectores de la sociedad", manifestó y sostuvo que el desafío del oficialismo en la campaña rumbo a las elecciones generales de octubre es "transmitir a los argentinos y dar señales que ese camino es absolutamente equivocado".

El compañero de fórmula de Massa, afirmó que "puedo entender un joven que no tiene trabajo, o tiene un trabajo recién conseguido que no le alcanza con lo que gana y vota a Milei, pero tengo la obligación de decirle que es un camino equivocado, porque no va a resolver ninguno de esos problemas sino que los va a agravar", insistió.

"El desafío es evitar que la centroderecha gobierne la Argentina, no es lo mismo que gane otro partido politico, nosotros ganamos y perdimos, ganó Macri y gobernó como pudo e hizo todos los desastres que hizo, pero estos tipos son otra cosa, vienen a subvertir todos los valores que nosotros tratamos de construir estos 40 años de democracia", concluyó el funcionario.

Gran subida del dólar tras las elecciones PASO: el tipo de cambio oficial se paga a $365,50

Tras conocerse los resultados de las elecciones PASO, se conoció la primera repercusión en los mercados cambiarios. El dólar oficial cotiza a $347,50 para la compra y $365,50 para la venta, una cotización que hoy equipara al llamado dólar agro para incentivar las exportaciones. Por su parte, el dólar blue $660 para la compra y $670 para la venta.

De esta manera, el dólar oficial sufrió un incremento de $67 en las primeras horas de este lunes con respecto al cierre del viernes.

Por su parte, el riesgo país se ubicaba en 1.915 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.

Se trata de la suba de precios del dólar oficial más marcada en cuatro años, desde que el 12 de agosto de 2019, después de las PASO de aquel año que consagraron a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el dólar mayorista trepó desde los $45,40 a los $55,75 en un día, una suba del 22,8 por ciento.

Este domingo, luego de que se conocieron los primeros resultados de las PASO, el mercado comenzó a mostrar sus primeras reacciones: el dólar cripto, el único que cotiza en cualquier momento del día, escaló más de 15%.

Se vendía en la madrugada de este lunes a más de $690, mientras que el viernes por la tarde se ubicaba en $598,60. Esto es, una diferencia de $92,20 o de 15,4%.