La mala praxis política de Javier Milei frena la ley ómnibus y provocó un paro de la CGT que no debió ser

Pero hace un mes, el ministro sin cartera Federico Sturzenegger introdujo en el DNU la eliminación de una “cuota solidaria” en los sueldos que disparó el paro de mañana con movilización al Congreso. Ese paro, en un contexto de ajuste de precios desmesurado, provocó la adhesión de las organizaciones de la sociedad civil, la CTA, y de varios sectores del peronismo y de la izquierda. Se prevé una movilización multitudinaria este miércoles.

Milei no puede unificar el dictamen de la ley ómnibus antes del paro de CGT

Esto quedaría agravado porque Milei no puede aún unificar un dictamen para sancionar la ley ómnibus. Según pudo saber A24.com, las principales trabas para avanzar con el acuerdo entre el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas son jubilaciones, retenciones y privatizaciones de empresas públicas. En las últimas horas reapareció la discusión por los regímenes especiales de exenciones tributarias.

De ese modo, Milei no podrá tener dictamen de la ley ómnibus antes del paro de la CGT y de la movilización al Congreso. El Presidente quería mostrar un gesto de fuerza antes de la huelga. En cambio, la oposición dialoguista más dura espera al paro para presionar con mayor fortaleza. El kirchnerismo ni negocia.

En el cierre de la jornada de discusiones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió por zoom con gobernadores de la oposicion. Los mandatarios, liderados por el entrerriano Rogelio Frigerio, piden que les quiten los regímenes especiales a 30 sectores productivos por el 4,5% del PBI y que no suban las retenciones a las exportaciones de derivados de soja y maíz ni restituyan el impuesto a las ganancias. Nada de esto avanzó, por ahora.

El Gobierno anunció que subirá el impuesto a las ganancias

Pero mientras Francos negociaba, el Gobierno hizo trascender que bajaría el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de 1.350.000 pesos para los salarios, lo cual ampliaría la base de contribuyentes a 800.000 personas. Es decir que lo restituiría, algo que los gobernadores se negaban a aceptar.

El impuesto a los ingresos personales, tal como lo llamó el Gobierno, fue reducido en octubre, en plena campaña electoral, en un proyecto que fue impulsado por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, y fue apoyado por Milei en la Cámara de Diputados. Ahora, ante las necesidades fiscales de reducir el déficit Milei lo quiere restituir.

Pero esa decisión se tomaría mediante un proyecto de ley diferente al de la ley de Bases y Puntos de Partidas para la Reconstrucción Argentina, más conocida como ley ómnibus, de 664 artículos de los cuales se suprimirían más de 100, algo que aún no está definido.

Por ahora, las negociaciones no avanzan, pero siguen intentando

“Los gobernadores opositores están pidiendo que se eliminen los regímenes especiales de exenciones tributarias, como el de Tierra del Fuego, pero hay más de 30. Significan un 4,5% del PBI que el Estado deja de cobrar por impuestos, más de 20.000 millones de dólares”, dijo un allegado a un gobernador. “En cambio que no se cobren retenciones al agro ni el impuesto a las ganancias”, señaló la fuente.

“Por ahora esta propuesta está presentada al Gobierno pero no avanza”, señaló otra fuente vinculada a los gobernadores. Las voces más cercanas a Milei aseguraban este lunes que “estamos muy cerca” de firmar el dictamen este martes.

Esto se escuchó tanto en La Libertad Avanza como en el PRO. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguraron que la convocatoria al plenario de comisiones no se hizo, por lo cual difícilmente se reúnan este martes.

El propio Menem fue desplazado de la negociación por la Casa Rosada. Tambien fue marginado Eduardo “Lule” Menem, que no tiene cargo en Diputados todavía, y el asesor en marketing de Milei, Santiago Caputo, que se presentaba como negociador hace días.

Milei dio más protagonismo a Espert y desplazó a Menem, Francos y Caputo

En cambio, Milei empoderó al diputado José Luis Espert para negociar con los bloques opositores dialoguistas. Espert fue a la Casa Rosada en condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Repasaron el trabajo en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, que son las que deberían reunirse para firmar un dictamen unificado. Milei lanzó un comunicado para elevar el peso de la reunión.

“Ahora lo ponen a Espert y los sacan a Menem, Francos y Caputo de la negociación”, señaló un diputado de La Libertad Avanza. Los diputados libertarios y del PRO apostaban, como expresión de deseos, a que este martes se firme el dictamen.

Sin embargo, desde los bloques de la UCR, la Coalición Cívica y de Hacemos Consenso Federal aseguraban que no ocurrirá y que las negociaciones retrocedieron al jueves por la mañana, cuando había tres dictámenes en discusión: el mayoritario de rechazo de Unión por la Patria, el disidente de Hacemos Consenso Federal y de la UCR, y el de La Libertad Avanza y PRO.

Las principales objeciones de los bloques opositores

Las principales objeciones de los diputados liderados por Miguel Angel Pichetto, de Hacemos Consenso Federal, y del radicalismo y la Coalición Cívica, son:

*La suba de retenciones de 31 a 33% para los derivados de la soja y maíz. Las provincias sojeras, especialmente Córdoba y Santa Fe, se oponen terminantemente a esa suba. Implican millones de pesos que irían al Tesoro y no se coparticipan.

*La eliminación de la movilidad jubilatoria. El Gobierno mantendría el mismo régimen de movilidad hasta marzo, con lo cual los haberes aumentarían un 30%, pero la inflación habrá crecido un 75%. Solo entonces desde abril aplicaría la indexación por el Indice de Precios al Consumidor, con lo cual habrían perdido un fuerte poder adquisitivo.

*Las privatizaciones. El Gobierno ofrece sacar de la discusión YPF, pero la oposición quiere que cada una se discuta en una ley diferente.

*Las modificaciones al Código Civil y Comercial.

*La delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

En el Congreso había fuertes presiones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que estaba sublevado contra el consenso general del PRO en contra de la ley ómnibus si se subían las retenciones. Llamó a varios diputados para que rechazaran el dictamen.

Milei le dio cargos al peronismo, pero éste le hace un paro y no vota leyes

“En retenciones, jubilaciones y hay que revisar más. Hicieron concesiones, pero no entendemos por qué no termina de sacar los regímenes especiales como el de Tierra del Fuego y siguen jodiendo al que produce y a los jubilados”, señaló una diputada de la Coalición Cívica, angustiada, tras reunirse con Elisa Carrió para afinar los aspectos legales.

Un interrogante comienza a circular cada vez con mayor fuerza. Milei repartió cargos y cajas políticas para funcionarios que provienen del peronismo y del ex ministro Sergio Massa, pero a cambio no obtiene beneficios políticos: el dirigente peronista Enrique Albistur insinuó en un video golpista que “estamos en Pascuas: no sabemos si caerá en marzo o abril”, en referencia a una hipotética renuncia de Milei; la CGT y el peronismo harán un paro con movilización masiva al Congreso, y en el Parlamento el peronismo votará en contra de la ley ómnibus y del DNU 70. ¿Cuál es el negocio de Milei?

En cambio, para sancionar las leyes, Milei debe recurrir en el Parlamento a los partidos a los que denostó durante la campaña y casi no incorporó al gabinete: el PRO de Mauricio Macri, que sólo tiene el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich; a la UCR, que tiene al ministro de Defensa, Luis Petri, que casi no dialoga con el partido, a la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y a Hacemos Cambio Federal, de Miguel Pichetto.

“¿Cuál es el negocio de darles cargos al peronismo y al massismo para que no te voten nada y digan que te vas a caer en abril y te hagan paros?”, se preguntan algunos dirigentes del PRO y de los libertarios. “En cambio, tenés que mendigarles votos a los que dejaste afuera del gobierno”, complementan.

Francos había acordado con la CGT, pero Sturzenegger le dinamitó el pacto

Hace un mes, Guillermo Francos había casi acordado la reforma laboral con el titular de la CGT, Héctor Daer, para incluir en el DNU 70 la extensión de 3 a 8 meses el plazo de prueba, la eliminación de multas por indemnizaciones, y un fondo de desempleo voluntario para despidos del 8% del salario, entre otras reformas.

No se tocaban los grandes privilegios de los sindicatos, ni el modelo sindical tradicional ni las reelecciones indefinidas. Ese dictamen fue aprobado por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, que lo examinó con su subsecretario de entonces Horacio Pitrau. Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pidieron que el acuerdo fuera revisado por Federico Sturzenegger, el ministro de Economía sin cartera.

El economista liberal le agregó una cláusula que rompió la negociación. Incorporó la eliminación en el DNU de la cuota solidaria que todos los trabajadores pagan a los sindicatos, además de la cuota sindical. Francos se había comprometido con Daer a que no tocaría la cuota solidaria que implica varios millones de pesos para los sindicatos. Esa cuota se incorporó en los años 90 en los salarios porque muchos sindicatos tuvieron un alto desempleo y se debilitaron las cuotas sindicales. Además, estas últimas son optativas, en cambio aquella es obligatoria.

Posse y Sturzenegger pidieron la cabeza de alguien de Trabajo: se fue Pitrau

Yasin y Pitrau tenían prohibido el trato con la CGT, porque era Francos el que negociaba. Pero la última palabra debía ser la de Sturzenegger, que no tiene cargo. Cuando la CGT vio la version final del DNU, ya publicado en el Boletín Oficial, estalló el conflicto. Fue entonces, a fines de diciembre, que convocó al paro de este miércoles.

Milei le había prometido también a los “gordos” de la CGT que no iba a tocar el modelo sindical. Al anunciar el paro la CGT, Posse y Sturzenegger le exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tenía que rodar una cabeza de la Secretaría de Trabajo. Fue entonces que le pidió la renuncia a Pitrau, que se fue del cargo el 6 de enero.

La discusión, de todos modos, quedó abstracta. La CGT impulsó la inconstitucionalidad en la justicia laboral, que concedió una medida cautelar que suspendió la reforma laboral, decisión que fue ratificada en la Cámara del Trabajo y llegó a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. El máximo tribunal se tomará su tiempo y medirá los escenarios políticos.

En la actualidad los principales dirigentes de la CGT, como Gerardo Martínez, de la Uocra, que supo dialogar con Milei, señalan que el paro no es sólo por la reforma laboral, sino por el contexto de “ruptura del contrato social que implica el ajuste, la inflación, el DNU y la ley ómnibus sin un contexto de diálogo”. Pasaron pocos días, pero las causales del paro son variadas, una de ellas es la mala praxis política de Milei.