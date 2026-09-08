La mesa política del Gobierno debatió la estrategia para llevar al Congreso el tema Malvinas

Por esta vez, se sumaron Quirno y Presti. En el caso del canciller, lo hizo porque es quien lleva adelante las causas judiciales contra las empresas que explotan recursos, mientras que el ministro de Defensa es quien tendrá a su cargo la construcción y operatividad de la base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego.

La cuestión Malvinas, desde el anuncio de sanciones formuladas por Javier Milei la semana pasada, se transformó en el centro de la agenda política que busca sostener el Gobierno para contrarrestar las críticas de algunos sectores y de la oposición sobre la marcha del plan económico.

Presti y Quirno detallaron los avances del proyecto de ley de soberanía nacional

La iniciativa buscará profundizar y endurecer las sanciones a las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos. Asimismo, Presti presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego.

Ambos ministros visitarán la provincia este viernes para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada. En el encuentro también se adelantó que luego de las primeras 45 que fueron notificadas el último fin de semana, nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas.

Ese adelanto se confirmó horas después, cuando la Oficina del Presidente publicó por la tarde un tuit en el que señaló que “se ha dispuesto el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales fuer habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659”.

La agenda del Congreso

Además de los proyectos por Malvinas, la mesa política debatió la agenda que impulsará el Gobierno esta semana y la próxima ante el Congreso.

Santilli realizó un análisis sobre los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias y continuó con las negociaciones con gobernadores aliados en busca de apoyo para intentar frenar, a cambio de ATN, los proyectos vinculados a la crisis por la morosidad, que buscará tratar la oposición este miércoles en Diputados.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, Bullrich buscará convocar a sesión este jueves en el Senado para aprobar dos proyectos reclamados por las provincias, sectores de la UCR y del PRO vinculados a la ley de Biocombustibles. A cambio, esos bloques aceptarían votar la demorada ley Hojarasca, que incluye un compendio de desregulaciones impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger.

Este martes, Bullrich tenía previsto encabezar un encuentro con los bloques aliados de la UCR, el PRO y provinciales en el Senado para acordar los temas que impulsarán en la reunión de labor parlamentaria del miércoles y en la sesión del jueves.

En paralelo, el oficialismo busca acelerar los debates en comisiones para firmar, a más tardar la semana que viene, el dictamen para la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya tienen media sanción de Diputados.

El 15 de septiembre, el Gobierno confirmó que presentará el proyecto de Presupuesto 2027.

Por otro lado, el Gobierno y el Congreso recibieron este miércoles una advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre los plazos para sancionar una reforma del sistema electoral.

En un comunicado, la Justicia solicitó que se “asegure el plazo razonable requerido antes del inicio del año electoral para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas".