Donald Trump ordenó un bloqueo total a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela
El mandatario estadounidense también dijo que la armada naval estadounidense acumulada en el Caribe “solo se hará más grande” hasta que Venezuela devuelva "a los Estados Unidos todo lo que nos han robaron".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total y completo a los barcos petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, en una nueva escalada de tensión entre Washington y Caracas. La decisión fue anunciada a través de redes sociales, donde el mandatario estadounidense justificó la medida con duras acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto”. escribió Trump. En el mismo mensaje, sostuvo que la presión se mantendrá “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.
En esa línea, el presidente norteamericano afirmó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Además, aseguró que por esas razones, junto con el narcotráfico y el terrorismo, el régimen venezolano fue designado como organización terrorista extranjera.
“Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. anunció Trump. También agregó que los inmigrantes ilegales y criminales que, según él, fueron enviados a Estados Unidos por Caracas “están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.
En el cierre de su mensaje, el mandatario sostuvo que Estados Unidos no permitirá que otros países o regímenes hostiles dañen o amenacen a la nación, ni que se apropien de activos que considera estadounidenses. “Todo debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”. concluyó.
El conflicto se da en un contexto de despliegue aeronaval de EEUU
La medida se conoce pocos días después de que Trump anunciara que Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, un hecho que profundizó la tensión bilateral. De acuerdo con The New York Times, el buque, llamado Skipper, navegaba bajo una falsa bandera de Guyana y fue incautado por orden judicial debido a vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.
El conflicto se da en un contexto de despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, vigente desde agosto, y genera preocupación entre los aliados de Caracas. Irán, uno de los principales socios estratégicos de Venezuela, denunció en reiteradas oportunidades la “actitud intimidatoria, intervencionista y peligrosa” de Washington.
La semana pasada, el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que le reiteró su respaldo frente a lo que calificó como “provocaciones hostiles” de Estados Unidos, en un escenario de creciente tensión geopolítica en la región.