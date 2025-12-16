Donald Trump ordenó un bloqueo total a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. 

Embed

En el cierre de su mensaje, el mandatario sostuvo que Estados Unidos no permitirá que otros países o regímenes hostiles dañen o amenacen a la nación, ni que se apropien de activos que considera estadounidenses. “Todo debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”. concluyó.

El conflicto se da en un contexto de despliegue aeronaval de EEUU

La medida se conoce pocos días después de que Trump anunciara que Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, un hecho que profundizó la tensión bilateral. De acuerdo con The New York Times, el buque, llamado Skipper, navegaba bajo una falsa bandera de Guyana y fue incautado por orden judicial debido a vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Trump anunciara que Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas.

El conflicto se da en un contexto de despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, vigente desde agosto, y genera preocupación entre los aliados de Caracas. Irán, uno de los principales socios estratégicos de Venezuela, denunció en reiteradas oportunidades la “actitud intimidatoria, intervencionista y peligrosa” de Washington.

La semana pasada, el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que le reiteró su respaldo frente a lo que calificó como “provocaciones hostiles” de Estados Unidos, en un escenario de creciente tensión geopolítica en la región.