La grave lesión que sufrió María Corina Machado al salir en secreto de Venezuela

Después de llegar a Noruega en la madrugada del jueves, estas lesiones fueron evaluadas en el Hospital Universitario Ullevål, en Oslo. Los médicos habrían detectado varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra. Esa lesión fue confirmada por Magalli Meda, portavoz de Machado. Sin embargo, el director del Hospital Universitario se negó a hacer cualquier comentario, basado en el secreto médico de los pacientes.

Eligió una figura muy gráfica ante los periodistas: "Por razones de privacidad y confidencialidad médica, no podemos responder a este tipo de consultas, ya sea que se trate del rey Salomón o de Jørgen Hattemaker (personaje de los libros de Peter Christen Asbjørnsen), informó el vocero de prensa del instituto médico, Anders Bayer.

El precio de la libertad

"Aftenposten" es un importante periódico noruego fundado en 1860, conocido por ser uno de los más leídos y prestigiosos del país. En sus páginas publica que - fiel a su tradición, cuando consigue una noticia de impacto - resguarda las fuentes, pero chequea que lo que llega a sus "manos" sea cierto. Este caso no fue diferente, al contrario. Como la versión llegó ya con Machado en Oslo, extremaron las medidas para chequear la versión de esa lesión en una vértebra. Al mismo tiempo, pudieron verificarlo directamente con personas de círculo íntimo de la política venezolana.

En efecto, el diario dice que María Corina Machado resultó gravemente herida durante la dramática huida desde Venezuela. Una vez en Oslo, los profesionales de la salud detectaron una fractura en una vértebra, según fuentes con conocimiento de la situación. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se encuentra en Oslo desde la madrugada del jueves. En todo este tiempo, ella nunca hizo alusión a esa grave lesión.

Sin embargo, el periódico nórdico dice que la fuga fue dramática e incluyó un viaje de cinco horas en barco en malas condiciones climáticas, lo que contribuyó a sus lesiones. La lesión habría ocurrido cuando huyó en un pequeño barco pesquero desde Venezuela el lunes de la semana pasada, hasta Curazao.

La isla que ahora es un país independiente, esta a 40 millas náuticas. Unas dos horas de viaje en una lancha rápida. Pero el trayecto fue extremadamente dramático, sobre todo por las muy malas condiciones meteorológicas, con fuerte viento y grandes olas, por lo que se extendió durante 5 horas. En esa permanencia dura en el mar, se habría producido la lesión.

María Corina Machado no llegó a tiempo para la ceremonia del Nobel. Pero lo primero que hizo, además de comunicarse con sus familiares - su hija Ana leyó su mensaje al aceptar el premio en su nombre - fue ir al Hospital Universitario Ullevål, en Oslo. Los médicos habrían detectado varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

"Aftenposten", precisó que no ha tenido contacto directo con Machado sobre la lesión en la espalda. Aunque luego de la publicación de la primicia, la información fue confirmada a Aftenposten por Magalli Meda, portavoz de Machado.

“Regresará a Venezuela”, pero ¿cuándo?

Corina Machado dio dos conferencias de prensa en Oslo. En ambas dijo que regresará lo más rápido que pueda a Venezuela. "El premio es del pueblo venezolano y yo quiero llevárselos", repitió. Pero no dio más detalles sobre su regreso, tanto o más peligroso que su salida. El régimen bolivariano la estará esperando.

Esta lesión de la que habla el diario noruego hace todo más complicado. Con una lesión en una vértebra, ¿estará Machado en condiciones de viajar en avión por ejemplo, de vuelta a Curazao? ¿Y cómo hará para ingresar a territori venezolano?¿Por tierra u otra vez cinco horas en el mar?

Por lo pronto, la lesión ya hizo que Machado extendiera su estadía en Noruega, mientras espera la recomendación de los médicos sobre cómo continuar el tratamiento.

La fuga habría sido planificada durante unos dos meses por una red de simpatizantes y personas que buscan un cambio de régimen en Venezuela. Según The Wall Street Journal, autoridades de defensa de Estados Unidos habrían sido informadas del viaje para evitar un ataque aéreo militar contra la embarcación en la que viajaba.

No se sabe cuánto tiempo permanecerá en el país, ni tampoco dónde recibirá tratamiento de un especialista para su lesión en la espalda. El Hospital Universitario Ullevål no quiso confirmar ni desmentir que Machado haya sido examinada allí.

Tal vez pueda ser un alivio para el dictador Maduro este contratiempo para Corina Machado. Pero estando en Oslo, podrá mantener todas las reuniones o conversaciones al más alto nivel que quiera. Contra eso, el régimen bolivariano no puede hacer nada. Solo contemplar como se agranda su aislamiento.