Daniel Ambrosino explotó contra Pilar Smith tras el escándalo con APTRA: “Se la pasa hablando de...”

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Sin embargo, el periodista aseguró que en su momento incluso salió a respaldarla públicamente cuando se conoció la decisión de APTRA. “Yo la defendí y dije que no me parecía que la expulsen y se la agarra conmigo, de alguien tenés que colgarte para poder hablar, sino se pierde en la nada”, sostuvo filoso sobre la periodista, que recientemente también protagonizó un tenso momento con China Ansa.

En la misma línea, Daniel Ambrosino volvió a apuntar contra la panelista y cuestionó el contenido de sus intervenciones mediáticas. “No tiene tema si no habla de APTRA”, sentenció, en alusión a la repercusión que generó el conflicto institucional que terminó con la salida de Pilar Smith.

Por otra parte, el panelista también opinó sobre el desembarco de la conductora en LAM, el ciclo de América TV liderado por Ángel de Brito, y fue muy crítico con su desempeño. “Ella firmó un contrato para ocupar el lugar de Yanina y se terminó convirtiendo en el personaje de la bruja de Panam”, expresó sin vueltas.

Finalmente, Ambrosino incluso se animó a sugerir cambios dentro del programa y aseguró: “Yo la sentaría más a la punta y en ese lugar lo pondría a Pepe Ochoa”. Todo esto ocurre luego de que Pilar Smith decidiera renunciar a APTRA tras apelar la determinación tomada por la mayoría de los socios, situación que generó un enorme revuelo dentro del ambiente artístico y televisivo.

Daniel Amborsino

Cómo reaccionó Pilar Smith cuando supo que la habían expulsado de APTRA

La fuerte interna que atraviesa APTRA sumó un nuevo capítulo en la noche del jueves 18 de diciembre de 2025, cuando se confirmó que Pilar Smith fue expulsada de la entidad. La noticia se conoció en vivo durante la emisión de LAM (América TV), donde Ángel de Brito fue el encargado de comunicarle la decisión a la periodista al aire, apenas minutos después de hablar sobre la salida de Evelyn von Brocke.

Mientras el programa seguía en directo, el conductor volvió a tomar contacto con Smith y le reveló la determinación tomada por los integrantes de la asociación. "La tengo a Pilar de vuelta conectada. Pilu, ¿me escuchás? Hay más novedades. Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros", lanzó De Brito ante la sorpresa de todos en el estudio.

La reacción de Pilar Smith no tardó en llegar y dejó en evidencia el desconcierto que le provocó la noticia. "No, es un chiste, no puede ser", respondió incrédula al escuchar la información. En ese momento, Ángel de Brito le aclaró que todavía tenía una instancia para defenderse dentro de la entidad: "Tenés 15 días para apelar".

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Lejos de quedarse callada, la periodista apuntó directamente contra quienes votaron su expulsión y cuestionó con dureza la medida tomada por APTRA. "Es un montón. Chicos, por opinar me expulsaron, es una vergüenza. Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Realmente, libertad de expresión, dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso. Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura porque me había dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de echar por opinar, así que esto no va a quedar acá", expresó visiblemente molesta.

Durante su descargo, Smith recordó las críticas que había realizado tiempo atrás sobre los Martín Fierro Latino Miami 2025. En aquella oportunidad, la conductora había cuestionado públicamente distintos problemas vinculados a la organización del evento y las fallas técnicas que, según manifestó, perjudicaron la imagen de la premiación internacional.

Con firmeza, la periodista redobló la apuesta y dejó en claro que no piensa dar marcha atrás con sus declaraciones. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Es una vergüenza. Es una vergüenza que por opinar, decir que fue un Martín Fierro horrible, que lo voy a seguir diciendo, me echen de APTRA", sostuvo.

Así, Pilar Smith quedó envuelta en la misma polémica que ya tenía como protagonista a Evelyn von Brocke, en medio de un conflicto interno dentro de APTRA que continúa generando fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y los medios.