La previa del acuerdo con el FMI: por qué el Senado es la "Arena 1" de la batalla entre oficialismo y oposición

Se había llegado a esa cumbre en un escenario de máxima tensión. Mayans había amenazado (¿por orden de Cristina Kirchner?) con que no le darían a la oposición la presidencia de ninguna comisión. Si el Frente de Todos tiene los números, puede votar y quedarse con todo. Sin embargo, en la reunión del martes reculó y propuso que el reparto sea igual al que estaba hasta en 2021, con algún cambio que pueda aparecer por el nuevo equilibrio de fuerzas.

"El oficialismo sigue teniendo el mismo número que tenía hasta diciembre", analizaron ante A24.com fuentes del bloque oficialista. Pero la oposición no coincide. Desde Juntos por el Cambio dicen que mejoraron sustancialmente sus números y que eso tiene que impactar en cómo están conformadas las comisiones.

Hasta diciembre de 2021 el oficialismo tenía unos 42 senadores con aliados y bajó a 36.

Hasta diciembre de 2021 Juntos por el Cambio (con aliados) tenía 29 senadores y subió a 33.

Según la lógica de la oposición, al mejorar sus números debería mejorar su representación; según la lógica del oficialismo, ellos siguen siendo la primera minoría y, por lo tanto, les corresponde mantener lo que tenían hasta 2021.

"Hoy quedaron en que el Frente de Todos iba a tirar una propuesta y que no iban a ir por todas. Y que la conformación iba a ser proporcional. Cuando veamos la propuesta vamos a ver", admitieron desde Juntos por el Cambio.

Reconocieron que la reunión fue dura porque Mayans seguía enojado por la forma en que la oposición manejó la última sesión por bienes personales.

Desde el Frente de Todos insistieron en que esperan "otro comportamiento" por parte de la oposición y que cualquier compromiso por el reparto de comisiones "puede cambiar" si ellos llegan a no sesiónar o no dar quorum. "Cumplan con su palabra y no como el año pasado. Si no, no va a haber reparto equitativo", les planteó Mayans en el encuentro.

¿Cuál va a ser la primera sesión del año en el Senado?

En principio se acordó que para el 24 de febrero se haría la sesión preparatoria donde se deciden autoridades y se empiezan a repartir las primeras comisiones, las más importantes. Aunque desde el oficialismo avisaron que esas conformaciones se van a dar desde febrero y hasta abril: se abre el paquetito de a poco, no vaya a ser que una vez ganada la negociación, la oposición intente volverse más combativa.

Si el tema de las presidencias quedó un poco más allanado, sigue habiendo diferencias en torno a cuántos miembros tiene que tener cada comisión. Hasta ahora estaban en todas 9 a 7 (a favor del oficialismo); la oposición quiere emparejarlo al menos en algunas. Por ahora el Frente de Todos no lo aceptaría.

¿Cómo va a ser el reparto de las comisiones en el Senado?

Fuentes del Senado anticiparon a A24.com que las presidencias de algunas comisiones ya están decididas:

-Justicia: Oscar Parrilli

-Asuntos Constitucionales: Guillermo Snopek

-Presupuesto y Hacienda: Ricardo Guerra.

Habrá comisiones para los aliados del oficialismo:

-Agricultura: Alberto Weretilnek

-Legislación General: Magdalena Solari

-Economías Regionales: Clara Vega

Esta última fue la nueva adquisión del oficialismo. Había entrado por Juntos por el Cambio y armó bloque aparte al asumir, aunque votó siempre con la oposición. En diciembre pactó con el oficialismo para facilitar el quórum; ahora espera que le paguen.

Por último también habrá presidencias para algunos senadores que en los últimos días plantearon algunas disidencias con la conducción del bloque e incluso amenazaron (sútilmente) con irse.

Medios y Libertad de expresión: Edgardo Kueider (confirmado)

Defensa: Sergio "el Oso" Leavy (a confirmar)

Se trata de senadores más cercanos a Alberto Fernández que creen que hay que ser más explícito en el acompañamiento al Gobierno, y recelan de los silencios de la Cámpora y el kirchnerismo duro. Integran también este grupo Guillermo Snopek y Carlos Espínola

El acuerdo con el FMI, la batalla que viene

El oficialismo sabe que va a necesitar el apoyo de la oposición para avanzar en la aprobación del acuerdo con el FMI. Especialmente porque una parte del bloque del Frente de Todos no está muy convencido de apoyar: si aparecen muchas abstenciones en el FdT, la posición de Juntos por el Cambio es clave.

Adentro del bloque oficial las posiciones son diversas. "Hay muchos que todos estos años consideraron ese crédito (del FMI) ilegal, y ahora validarlo así nomas dejaría todas esas denuncias en la nada. Y por otro lado, no quieren ajustes. Por eso, cuando tengan la letra chica lo analizarán en conjunto con todo el bloque", explicaron cerca de Mayans. Por eso, el formoseño salió a pedir que envien el texto completo antes de poder plantear una posición.

Eso sí: en el Senado quieren que el proyecto entre por Diputados. Saben que en la Cámara alta se va a mirar con lupa cada gesto de cada senador. Y fundamentalmente, cada gesto de la líder del espacio, Cristina Kirchner.