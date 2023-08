La propuesta presidencial de Patricia Bullrich que incluye al Banco Central, una cámara de televisión y dólares

bullrich.jpg Sin la firma de Patricia Bullrich, los principales referentes de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que se llamó a la "ampliación y unidad" del espacio,Foto: NA).

La exministra de Seguridad de la Nación sostuvo que analizará la herencia en materia económica que dejará la gestión de Sergio Massa y señaló que el objetivo será mostrarle "a corazón abierto" a la gente cómo está el país.

Luego de que la entidad monetaria informara el lunes que oficialmente las reservas cayeron en 1.614 millones de dólares, y quedaron en US$ 24.032, un nivel que no se veía desde mayo de 2006, Patricia Bullrich disparó: "No están, no hay más. Hay reservas negativas. Es importante que el pueblo argentino lo sepa".

Patricia Bullrich y la polémica por el blindaje

La candidata de Juntos por el Cambio viene de protagonizar posturas cruzadas luego de plantear un "blindaje" para salir del cepo, lo que generó una respuesta por parte de su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta.

Bullrich reiteró que, si es electa presidenta, levantará el cepo "lo más rápido posible" y aseguró que, para logralo, buscará en el inicio de una eventual gestión "un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" con el propósito de blindar de dólares a la economía argentina.

El lunes, durante el reportaje, Bullrich aclaró sus dichos y sostuvo que habló de "blindar las reservas" del Central, pidiendo dinero al Fondo y explicó que se será una medida destinada a quitar las restricciones como con el cepo.

“No dije la palabra blindaje, blindar sí, no dije blindaje”, dijo durante el reportaje con LN+. “Si tenés que sacar palabras del diccionario, saquémosla”, agregó.

Bullrich insistió en que es necesario "blindar las reservas" para que la Argentina deje de tener las mismas en negativo.

“El cepo se come las reservas. Ricardo López Murphy me dio un número: US$18.000 millones de dólares nos costó el cepo este año. Si nosotros mantenemos el cepo no van a venir inversiones y nos comemos los dólares, somos el plan Massa 2 y de ninguna manera vamos a eso”, expresó la titular en licencia de Pro.