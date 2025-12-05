"Rapidito, Toto": la próxima batalla que se viene entre Kicillof y el Gobierno por el endeudamiento de la Provincia

Caputo Luis

El ministro diferenció entre refinanciación y nueva deuda: "Eso sí es para nueva deuda. Esta aclaración indica que el control de Nación recae principalmente sobre aquellas operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo, y no sobre aquellas que buscan extender los vencimientos existentes. ”, dijo.

En ese contexto, mencionó al secretario de Hacienda, Carlos Guzmán, como el funcionario encargado de transmitir a las provincias la necesidad de acomodar sus gastos para cumplir con las normas.

Caputo también vinculó la discusión con el llamado “costo argentino” y atribuyó parte de ese problema al peso de tasas municipales e impuestos provinciales, como Ingresos Brutos. “Tenemos que lograr que provincias y, sobre todo, intendencias dejen de cobrar tasas absurdas por prestaciones que no existen, y tenemos que lograr, bajar impuestos distorsivos”, sostuvo.