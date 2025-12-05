"Rapidito, Toto": la próxima batalla que se viene entre Kicillof y el Gobierno por el endeudamiento de la Provincia
Kicillof le reclamó a Luis Caputo que avale la toma de deuda destinada a refinanciar pasivos que atribuye a la gestión de María Eugenia Vidal. El ministro de Economía objetó que la operación no cumple con los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal vigente.
Kicillof le pidió a Caputo que "rapidito" dé los avales para poder tomar nueva deuda. (Foto: A24).
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó hoy públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, para que habilite el endeudamiento que la Legislatura provincial aprobó. “Rapidito, Toto”, lanzó el mandatario provincial durante un acto en la ciudad de La Plata, en alusión directa al funcionario nacional.
Kicillof explicó que la autorización votada por los legisladores, que le permite tomar nuevo financiamiento por más de 3.500 millones de dólares, apunta exclusivamente a refinanciar deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal, durante la administración de Cambiemos, y remarcó que “no se aprobó un endeudamiento". “Cubro los vencimientos de la provincia del endeudamiento de Vidal”, insistió para luego mandarle un mensaje a Caputo: "Rapidito, Toto".
En paralelo, aprovechó para reclamar al Gobierno nacional y a la Corte Suprema la restitución de puntos de coparticipación que, según afirma, corresponden a Buenos Aires: “Ya nos deben 13.000 millones de pesos”, señaló, y agregó: “Más lío no nos pueden armar”. "Que Milei devuelva lo que robó, no a este gobernador, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires", exhortó.
El planteo de Caputo y la deuda de la Provincia
Ese planteo chocó con el análisis que el titular del Palacio de Hacienda hizo en una entrevista con A24. Caputo explicó que la ley de responsabilidad fiscal —vigente desde 2004— impide a las provincias tomar deuda nueva si sus gastos corrientes crecen por encima de la inflación, y aseguró que la provincia de Buenos Aires no cumple ese requisito. “Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, afirmó y agregó que “por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación”.
El ministro diferenció entre refinanciación y nueva deuda: "Eso sí es para nueva deuda. Esta aclaración indica que el control de Nación recae principalmente sobre aquellas operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo, y no sobre aquellas que buscan extender los vencimientos existentes. ”, dijo.
En ese contexto, mencionó al secretario de Hacienda, Carlos Guzmán, como el funcionario encargado de transmitir a las provincias la necesidad de acomodar sus gastos para cumplir con las normas.
Caputo también vinculó la discusión con el llamado “costo argentino” y atribuyó parte de ese problema al peso de tasas municipales e impuestos provinciales, como Ingresos Brutos. “Tenemos que lograr que provincias y, sobre todo, intendencias dejen de cobrar tasas absurdas por prestaciones que no existen, y tenemos que lograr, bajar impuestos distorsivos”, sostuvo.