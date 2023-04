La reacción de Javier Milei contra Larreta por las elecciones concurrentes: "Es igual de siniestro que Cristina Kirchner"

“Es lo peor de la política”, completó este lunes en diálogo con LN+. Previamente, Milei también había hecho su descargo contra Larreta en las redes sociales.

"El rey de la casta. ¿Dónde estarán los liberales de copetín y los mercenarios que les ponen sus fundaciones para vestirlo como liberal si saben que es socialdemócrata?", escribió en Twitter, donde compartió un video de hace unos meses en que el jefe de Gobierno aseguraba que "querer cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses" es "como si quisiéramos cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial. Está mal y es hacer trampa".

La reacción de Milei surgió al retomar el mensaje de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien criticó a su compañero de Juntos por el Cambio. "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", dijo.

Al citar el tuit de Vidal, Milei sumó: "En rigor, la gran mayoría de los que están en ese rejunte son un conjunto de miserables arrastrados por el poder y que lo único que les importa es vivir del trabajo ajeno", lanzó como crítica general a la dirigencia de Juntos por el Cambio, para el libertario, principalmente parte de lo que define como "casta".

"Vení a contarme la chantada de hablar de populismo de derecha, cuando los políticos son unos forajidos...", se quejó el precandidato presidencial. Y concluyó: "Cuando se le pone complicada, cambia de parecer".

Cómo es el desdoblamiento de elecciones en la Ciudad

Rodríguez Larreta anunció este lunes que los comicios en la Ciudad de Buenos Aires se realizarán por medio de la modalidad de elecciones "concurrentes", lo que supone elegir jefe de Gobierno, legisladores y representantes para las juntas comunales en la misma fecha en la que se celebran las PASO y las elecciones generales, pero con un sistema de votación distinto, el de la boleta única electrónica, lo que requiere que haya dos urnas en cada mesa.

Se votará el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (Elecciones Generales), los mismos días de la convocatoria a los comicios nacionales, pero con boletas separadas. La decisión generó ruido puertas adentro de Juntos por el Cambio (JxC), luego de las críticas de este domingo de Mauricio Macri.

Elección concurrente: qué es y cuáles son los detalles

elecciones2023.jpg Se votará el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (Elecciones Generales), los mismos días de la convocatoria a los comicios nacionales pero con boletas separadas (se suma la Boleta Única Electrónica para las categorías porteñas). (Foto: Telam).

Ese día no habrá una boleta tradicional tipo sábana, sino que se mezclarán en el cuarto oscuro dos sistemas de votación distintos: uno tradicional (lista sábana papel) y otro con Boleta Única Electrónica, cada uno para definir los cargos nacionales y los locales.

Esta movida evitará que se desdoblen las elecciones en días distintos y que los porteños tengan que asistir hasta seis veces a las urnas, tal como ocurrió en 2015, donde votaron en las PASO, las generales y un balotaje para definir al presidente y al Jefe de gobierno.

En los cargos nacionales no habrá cambios. El votante encontrará en el cuarto oscuro las tradicionales boletas sábana, con precandidato presidencial y precandidatos a diputados. Cada precandidato tendrá su boleta y el votante la coloca en un sobre y la llevará a su urna.

Pero habrá una segunda mesa, donde estará montado el sistema para votar de manera electrónica y con boleta única a los precandidatos para los cargos de la Ciudad. Esto incluirá al Jefe de Gobierno y a los legisladores.