Martín Lousteau salió a apoyar a Rodríguez Larreta y le respondió a Mauricio Macri tras hablar de "desilusión"

Luego, Lousteau le respondió directamente a Macri: "¿La desilusión es por qué? ¿Porque aplicamos el Código Electoral? ¿Porque vamos a votar con boleta única, que preserva la autonomía de la ciudad, que va a dar lugar a un mejor debate? ¿Porque se vota con algo que él propuso que se llevara a nivel nacional? La boleta única la llevó como proyecto al Congreso en 2017", planteó.

"Tendrá que explicar mejor a qué se refiere con desilusión, salvo que desilusión sea todo lo contrario: 'No, mirá, prefiero no cumplir con la regla ni el código para favorecer a los que a mí me gustan'. Bueno, eso no es lo que queremos que ocurra con el país", agregó el senador.

Jorge Macri rechazó las elecciones concurrentes en la Ciudad: "Perjudican a la gente"

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, rechazó este lunes la posible implementación de las "elecciones concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, una modalidad que implicaría elegir candidatos para jefe de Gobierno en la misma fecha que las PASO nacionales. "Perjudican a la gente", sostuvo el funcionario en diálogo con Radio La Red.

"Cambiar el sistema a pocos meses de votar puede ser complejo, corremos el riesgo que participe menos gente”, agregó el ex intendente de Vicente López al argumentar su posición.

Y, luego, propuso: "Tenemos que elegir un sistema que sea lo más barato posible y lo más simple para votar”.