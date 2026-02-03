El Gobierno ya tiene los 312 nombres para cubrir vacantes de jueces, fiscales y de la Corte pero esperará hasta marzo

Cúneo Libarona .jpg

Los rumores vienen desde antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando trascendió que Cúneo Libarona le había presentado la renuncia a Milei por problemas personales, pero que el Presidente y Karina Milei no se la aceptaron, y le pidieron que se quede hasta definir un reemplazante de confianza.

En medio de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, también se descartó el ascenso del actual secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un hombre que maneja los hilos con la justicia y las negociaciones con la oposición para definir las vacantes de la Corte.

Según pudo saber este portal, Milei tiene en sus manos ya los nombres de los 312 jueces federales y fiscales que le preparó el equipo de la Casa Rosada dedicado a negociar con la oposición los nombres de los jueces federales que ocuparán las vacantes en distintos fueros provinciales.

En cambio, en Casa Rosada admiten que para retomar las negociaciones para completar los 2 miembros que faltan de la Corte Suprema, el Gobierno se tomará más tiempo, hasta que terminen los debates de sesiones extraordinarias que reordenarán a su vez a la oposición, en debates como son las reformas laboral y la ley penal juvenil.

“Hay 2 nombres pero hay que ver con quién se va a hablar, para la Corte falta más tiempo, se necesitan 48 votos, es decir, dos tercios de los presentes", dijo una alta fuente que suele recorrer los pasillos de la Casa Rosada, llevando y trayendo los listados de los pliegos que enviará próximamente el gobierno al Senado.

En la mesa chica de Milei quieren evitar volver a sufrir un traspié como el año pasado, cuando Milei envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que fueron rechazados por la oposición en el Senado, y los terminó designando en comisión por decreto, pero finalmente por presiones del Congreso y de la propia Corte, se vieron obligados a renunciar.