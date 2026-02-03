El Gobierno ya tiene los 312 nombres para cubrir vacantes de jueces, fiscales y de la Corte pero esperará hasta marzo
Milei esperará hasta la apertura de sesiones ordinarias para presentar al Senado los pliegos de 312 jueces y fiscales federales vacantes en la justicia federal. Mientras vuelven los rumores de cambio de ministro, se demora la negociación por la Corte.
El Gobierno ya tiene los nombres para cubrir las vacantes de 312 jueces, fiscales y los dos miembros que faltan de la Corte. Pero va a esperar a marzo para enviarlos al Congreso.Foto: Archivo
En Casa Rosada esperan que Milei les dé la orden para enviar los pliegos al Senado para cubrir las vacantes de 312 jueces y fiscales federales y de Procurador General, mientras vuelven los rumores de cambio de ministro de Justicia y se demoran las negociaciones para completar o ampliar los miembros de la Corte Suprema.
Así lo admitió una alta fuente del Gobierno en una charla con A24.com, en la que admitió que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona seguirá en su cargo un tiempo más, hasta que la mesa chica, encabezada por Javier Milei, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, le encuentren un reemplazante.
Casualmente, este lunes se pudo ver ingresar a la Casa Rosada, específicamente a la oficina del asesor Santiago Caputo, al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y posteriormente, el flamante legislador bonaerense, Guillermo Montenegro.
Montenegro -exintendente de Mar del Plata y exministro de Justicia porteño- era, junto con Diego Santilli -hoy ministro del Interior- uno de los dirigentes del PRO, que sonaban fuerte para un posible desembarco en la cartera de Justicia.
Los rumores vienen desde antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando trascendió que Cúneo Libarona le había presentado la renuncia a Milei por problemas personales, pero que el Presidente y Karina Milei no se la aceptaron, y le pidieron que se quede hasta definir un reemplazante de confianza.
En medio de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, también se descartó el ascenso del actual secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un hombre que maneja los hilos con la justicia y las negociaciones con la oposición para definir las vacantes de la Corte.
Según pudo saber este portal, Milei tiene en sus manos ya los nombres de los 312 jueces federales y fiscales que le preparó el equipo de la Casa Rosada dedicado a negociar con la oposición los nombres de los jueces federales que ocuparán las vacantes en distintos fueros provinciales.
En cambio, en Casa Rosada admiten que para retomar las negociaciones para completar los 2 miembros que faltan de la Corte Suprema, el Gobierno se tomará más tiempo, hasta que terminen los debates de sesiones extraordinarias que reordenarán a su vez a la oposición, en debates como son las reformas laboral y la ley penal juvenil.
“Hay 2 nombres pero hay que ver con quién se va a hablar, para la Corte falta más tiempo, se necesitan 48 votos, es decir, dos tercios de los presentes", dijo una alta fuente que suele recorrer los pasillos de la Casa Rosada, llevando y trayendo los listados de los pliegos que enviará próximamente el gobierno al Senado.
En la mesa chica de Milei quieren evitar volver a sufrir un traspié como el año pasado, cuando Milei envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que fueron rechazados por la oposición en el Senado, y los terminó designando en comisión por decreto, pero finalmente por presiones del Congreso y de la propia Corte, se vieron obligados a renunciar.