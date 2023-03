La sorpresiva declaración de Guillermo Moreno: "Alberto Fernández está atravesando su..."

“Lo más importante que tiene Alberto para dominar psicológicamente a todos, incluso a Cristina, es que tiene discurso. Porque como no le interesa nada la realidad, siempre fue un posmoderno de estos muchachos que se manejan con las subjetividades del espejo, entonces él se autopercibe exitoso”, continuó diciendo en Elijo Creer.

“Por eso hizo el discurso del 1° de marzo, es el único que se puede parar desde el Frente de Todos ante el pueblo argentino y decir: ´Hice las cosas muy bien, por favor votenmé”.

guillermo-moreno-alberto-renuncia-cristina-macri.webp "Alberto Fernández está atravesando su mejor etapa", expresó Guillermo Moreno. (Foto: archivo).

Guillermo Moreno sobre Alberto Fernández: "Es el único candidato"

Más adelante sentenció que Alberto Fernández “es el único candidato que tiene el Frente de Todos. No hay otro”, y completó diciendo “Tiene la billetera más grande de la Argentina, Scioli comparado con él debe tener una monedita. También tiene discurso, porque no le interesa la realidad. Es de estos muchachos que no tienen principios ni valores”.

A su vez, el exministro de comercio dio su mirada acerca del panorama político respecto a las elecciones presidenciales que tendrán lugar este año, y manifestó que: “La realidad no es un criterio de verdad para Alberto Fernández, es igual que Durán Barba". Además, agregó que Alberto "está en el centro del ring, los sacó a todos. A Cristina, incluso a (Sergio) Massa. ¿Cómo va a ser candidato con un 6,6% de inflación? No puede, no le da y Alberto lo sabe. Es por eso que es el único candidato del Frente de Todos. Ya se va a ver en una semanas por delante”.