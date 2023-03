Tras el anuncio de la inflación récord, el peronismo busca una definición de Alberto Fernández

Todos coinciden en que esa definición es fundamental para poder ordenar el mapa político del peronismo. Especialmente con el dato de inflación del 6,6% que se da justamente un año después de que Alberto Fernández declarara infructuosamente la guerra contra la inflación. Los intendentes del conurbano le habían advertido que ese no era el carril correcto para resolver el tema.

¿Por qué la importancia de que corra? Porque creen que eso es lo que va a poder habilitar la construcción de una candidatura. Incluso por fuera del kirchnerismo e independientemente de lo que haga Cristina Kirchner.

Fue claro este martes, poco antes de que se conociera el índice de inflación, Jorge Ferraresi exministro de vivienda e intendente de Avellaneda: "Hoy no es natural que Alberto Fernández vaya de candidato, no cumplió los objetivos ni genera expectativas en la gente", planteó. Fue el primero que hace un tiempo había pedido que el presidente fuera por la reelección. En cambio, decidió "salvar" de la volteada a Sergio Massa: "Asumió un día antes de que nos vayamos todos en helicóptero, y puso las cosas en orden". Difícil que Ferraresi hable sin el aval de Cristina Kirchner.

La idea de muchos abroquelarse en torno a Massa. Aunque no logró el objetivo de bajar la inflación al 3% (ni lo va a lograr), sigue siendo un buen piloto de tormentas: evitó el estallido y eso es lo que importa. En el conurbano lo ven como el candidato más potable. No importa tanto si es para ganar, pero al menos es un dirigente conocido y cuya imagen empieza a mejorar lentamente. La idea es responsabilizar de la escalada inflacionaria a Alberto y proteger al ministro. No es tan fácil construir candidatos, dijo Máximo en su discurso del sábado. Lo decía por Cristina, pero aplica a Massa si la idea es cuidar los votos.

En la misma línea habló Mayra Mendoza, intendenta camporista de Quilmes: "Si el gobierno hubiese hecho todo lo que se planteó, naturalmente el Presidente sería el candidato. Hoy no estamos en esa situación", dijo. "Hay una estrategia personal, egoísta y derrotista en el entorno del Presidente. Hay que ser más generoso y tener humildad", sintetizó.

La furia de los gobernadores

Mientras los intendentes ajustaban la estrategia, en el norte grande había otro encuentro. Esta vez de gobernadores del norte, del que también participaron algunos ministros, entre ellos el del interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que está decidido a ser candidato a presidente.

Más allá de la formalidad de la reunión -de la que participaron oficialistas y opositores- hubo mucha rosca política. Ahí los gobernadores peronistas acordaron que Alberto Fernández no va más. Quieren un gesto. Creen que es un lastre que va a hundir no solo al peronismo a nivel nacional, sino que también hace peligrar sus elecciones provinciales. Por eso algunos quebraron el bloque en el Senado; por eso casi ninguno fue a la apertura de sesiones ordinarias a escuchar el discurso del presidente.

Wado cree que con el aval de la vicepresidenta puede traccionar buena parte de sus votos; también estaba convencido de que los gobernadores lo apoyarían por el buen vínculo que tejió con ellos durante estos años de ministro del interior. Pero el encuentro en Catamarca no fue tan bueno como esperaba.

"Los gobernadores salieron a decir que cualquiera de ellos puede ser presidente y que no hay que resignarse a solo poner al vice", relató a A24.com un testigo del encuentro. Llamó la atención la ausencia de Juan Manzur; es uno de los mandatarios norteños que quiere ser. Pero sí estaban Jorge Capitanich que sigue soñando (estos días está presentando un libro en que describe su proyecto de país) y Gerardo Zamora, el favorito de sus pares. Esto no le cayó muy bien a Wado de Pedro.

En el medio, aparece la figura de Scioli, embajador de Brasil que también estuvo recorriendo el conurbano con la excusa de conocer industrias que permitan exportar al país vecino. Estuvo con el exintendente (y líder territorial) de Almirante Brown, Mariano Cascallares (que había estado el sábado en el operativo clamor por Cristina 2023) y con Fernando Gray el intendente que más odia a la Cámpora. Todo un gesto de independencia.

scioli.webp El embajador en Brasil, Daniel Scioli, visitó este lunes el partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde estuvo acompañado por el intendente Fernando Gray (Foto: Twitter Daniel Scioli).

Scioli insiste en que si Alberto no es candidato, él está dispuesto a ir a una PASO contra quien sea. Va a mantener la lealtad al presidente, aunque también está esperando su definición.

Massa, Wado, Manzur, Capitanich, Zamora, Scioli... todos esperan el gesto de Alberto Fernández. Y todos coinciden en que esta gestión está terminada y no cumplió con los objetivos. La gran duda es quién está dispuesto a agarrar el timón de un barco a pura turbulencia.