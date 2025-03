La UTA advierte sobre un posible paro de transporte si no se alcanza un acuerdo salarial

Ante esa situación, responsabilizó a los funcionarios de transporte: "Se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen".

Por lo que, el dirigente gremial advirtió que "de no alcanzar un acuerdo salarial para los trabajadores representados en la próxima audiencia convocada" para el miércoles 26 de marzo, la UTA anunciará "medidas" para el viernes 28 de marzo.

Además, el sindicato que representa a los colectiveros viene de apoyar el paro del 10 de abril, convocado por la CGT. Su adhesión resulta fundamental para que la medida tenga impacto y adhesión por parte de los trabajadores.

El sorpresivo paro de seis líneas de esta mañana en el AMBA

Seis líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron de funcionar de manera sorpresiva esta mañana debido a un violento ataque contra un chofer de la empresa Almafuerte S.A. El hecho ocurrió en el barrio San Javier de La Matanza y generó la inmediata reacción de los trabajadores del transporte.

El conductor Lucas Ibarra, quien manejaba un coche de la línea 218 en Virrey del Pino, relató el confuso episodio: "Me cortó la cara y se bajó, no sé si me quería robar o qué pasó", comentó a sus compañeros.

Como respuesta, toda la empresa inició un paro en reclamo de mayor seguridad para los choferes y en la zona. A través de redes sociales, anunciaron que la medida podría extenderse hasta el sábado.

Líneas de colectivos que no funcionan por el paro

Las líneas afectadas por la medida de fuerza son: