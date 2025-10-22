Proponen crear una Agencia Nacional de Seguridad especial para cuidar las fronteras

La seguridad en las fronteras es uno de los temas que más le preocupa al Gobierno de Javier Milei, como el propio presidente reconoció en distintas entrevistas. En ese contexto, el diputado Gerardo Milman -quien fue subsecretario de seguridad durante la presidencia de Macri- presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza (ANSF), un organismo descentralizado que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo es coordinar, planificar, supervisar y ejecutar políticas integrales de control en las fronteras del país.