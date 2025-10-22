En vivo Radio La Red
Proponen crear una Agencia Nacional de Seguridad especial para cuidar las fronteras

Un diputado oficialista presentó un proyecto de ley para establecer un organismo que centralice la planificación y coordinación de políticas de control en las fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas. ¿Para qué serviría?

 Télam

La seguridad en las fronteras es uno de los temas que más le preocupa al Gobierno de Javier Milei, como el propio presidente reconoció en distintas entrevistas. En ese contexto, el diputado Gerardo Milman -quien fue subsecretario de seguridad durante la presidencia de Macri- presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza (ANSF), un organismo descentralizado que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo es coordinar, planificar, supervisar y ejecutar políticas integrales de control en las fronteras del país.

Guillermo Francos lamentó la renuncia de Werthein a su cargo como canciller. (Foto: archivo).

“La defensa, control y vigilancia de las fronteras constituyen una prioridad estratégica del Estado argentino”, señaló Milman al fundamentar la iniciativa.

Según explicó, la propuesta surge “en un contexto regional marcado por el incremento del crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, drogas, armas y divisas, y el uso fraudulento de documentos de identidad o viaje". "Resulta necesario establecer un mando unificado que coordine los esfuerzos de todas las fuerzas federales y organismos civiles con competencia en la materia”, planteó. La nueva agencia permitirá centralizar la planificación y coordinación de las acciones vinculadas a la protección de las fronteras nacionales.

“Nuestra frontera terrestre y fluvial posee más de 9.000 kilómetros que nos vinculan con cinco países limítrofes (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay) y múltiples pasos internacionales”, dijo Milman. Lo que exige una estructura capaz de responder a los desafíos del crimen transnacional.

El diputado agregó que “es en estos espacios donde proliferan delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico de divisas, el ingreso y egreso irregular de personas y la trata de seres humanos”. Según explicó, la creación de esta agencia “se inspira en modelos de eficacia comprobada, como el de la U.S. Customs and Border Protection (CBP)”, aunque “adaptado al sistema federal argentino, sin generar una nueva fuerza armada, sino racionalizando el empleo de las ya existentes”.

El proyecto incluye también una modificación al artículo 296 bis del Código Penal, con el fin de agravar las penas para quienes ingresen al país con documentación adulterada. Milman señaló que el agravamiento de las penas busca “cerrar uno de los principales flancos del crimen organizado transnacional, que utiliza identidades falsas para el tráfico de personas, el narcotráfico y la evasión fiscal”.

