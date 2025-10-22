Proponen crear una Agencia Nacional de Seguridad especial para cuidar las fronteras

El diputado agregó que “es en estos espacios donde proliferan delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico de divisas, el ingreso y egreso irregular de personas y la trata de seres humanos”. Según explicó, la creación de esta agencia “se inspira en modelos de eficacia comprobada, como el de la U.S. Customs and Border Protection (CBP)”, aunque “adaptado al sistema federal argentino, sin generar una nueva fuerza armada, sino racionalizando el empleo de las ya existentes”.

El proyecto incluye también una modificación al artículo 296 bis del Código Penal, con el fin de agravar las penas para quienes ingresen al país con documentación adulterada. Milman señaló que el agravamiento de las penas busca “cerrar uno de los principales flancos del crimen organizado transnacional, que utiliza identidades falsas para el tráfico de personas, el narcotráfico y la evasión fiscal”.