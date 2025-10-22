Aseguran que L-Gante está siendo amenazado por Maxi El Brother con un video terrible: "Es un escándalo".

La relación entre L-Gante y Maxi El Brother, que hasta hace poco parecía sólida, llegó a su fin tras una serie de desacuerdos económicos y una fuerte denuncia que el cantante hizo, acusándolo de estafarlo por una millonada de dólares.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Comenzó a circular una fuerte versión que indica que L-Gante estaría siendo extorsionado por Maxi El Brother con un video que, si saliera a la luz, “terminaría con su carrera musical”.
La relación entre L-Gante y Maxi El Brother, que hasta hace poco parecía sólida, llegó a su fin tras una serie de desacuerdos económicos y una fuerte denuncia que el cantante hizo, acusándolo de estafarlo por una millonada de dólares.
En Puro Show (El Trece) tocaron el tema que, hoy por hoy, es noticia en todos los medios de espectáculos, y cuando estaban dando cuenta de que "A L-Gante le decían que no le convenía tener nada a su nombre por si le hacían juicios y resulta que ahora efectivamente no tiene nada a su nombre, ni billetes, ni cuentas bancarias ni propiedades, y tiene que pedir que le den algo hasta para comprar chicles", Angie Balbiani sorprendió a toda la mesa con una afirmación temeraria.
"Perdón, Perdón" solicitó la ex Intrusos (América TV). "Perdón que interrumpa, chicos, hay un video con el que Maxi extorsiona a L-Gante". " ¿Qué video?", le preguntó Mati Vázquez, uno de los conductores del ciclo.
"Hay un video de contenido fuerte que... no sé... le habrá hecho creer que con eso le puede acabar su carrera. Por lo que me contaron del contenido, creo que sí, porque la verdad que es... no es contexto, es un hecho. Hay un hecho en un video que no lo voy a repetir... pero el que aparece en el video es Elian", informó una de las mejores amigas de Pampita.
"Es un video que se usa como extorsión para decirle 'vos te vas, yo lo muestro' y niéguenmelo como me negaron el 70-30", desafió Balbiani totalmente enfervorizada con la info que tenía entre manos.
Sorprendida, Caro Molinari le preguntó "Pero qué podría pasar si se ve ese video", y ella le respondió sin titubear "Es un escándalo. ¡Es un escándalo!". "¿Es un delito?" quiso saber la ex modelo, y otra vez Angie le contestó sin margen a dudas: "Sí", afirmación que repitió cuando Caro estimó que "deben ser actos que tienen que ver con su vida privada".
Wanda Nara habría alertado a L-Gante sobre supuestas irregularidades en la gestión de Maxi El Brother, advirtiéndole que ciertos manejos financieros y administrativos no cerraban y que debía revisar con cuidado su vínculo profesional con su exrepresentant
Durante más de dos años -coincidiendo con el tiempo en que la mediática estuvo en pareja con el músico-, la empresaria fue testigo privilegiada de la intensa relación entre ambos, observando tanto los momentos de éxito y crecimiento profesional como los conflictos que surgían entre ellos. Presenció desde la cercanía los triunfos vinculados a shows y presentaciones, hasta las discusiones públicas que llegaron a trascender en los medios.
Pampa Mónaco subrayó en Mujeres Argentinas (El Trece) la relevancia de la intervención de la empresaria de cosméticos: “La aparición de Wanda Nara fue crucial en esta historia”, y resaltó su capacidad de análisis: “A Wanda se le puede criticar cualquier cosa, pero que tiene mente empresaria, eso es imposible de negarlo”.
“Cuando Wanda puso un pie en la relación entre L-Gante y Maxi se dio cuenta de que pasaban cosas y que L-Gante generaba algo que no recibía”, explicó sobre el desequilibrio que habría detectado la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Federico Seeber, conductor, añadió que Wanda fue directa con el cantante: “Wanda seguramente le dijo ‘che, pará, acá hay algo que no está bien’. Lo avivó”.
Incluso, la mediática habría brindado recomendaciones sobre la proyección artística de L-Gante: “Vos ya tenés que estar haciendo teatros, festivales, no cuatro shows en una noche”.