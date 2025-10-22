Aseguran que L-Gante está siendo amenazado por Maxi El Brother con un video terrible: "Es un escándalo".

"Es un video que se usa como extorsión para decirle 'vos te vas, yo lo muestro' y niéguenmelo como me negaron el 70-30", desafió Balbiani totalmente enfervorizada con la info que tenía entre manos.

Sorprendida, Caro Molinari le preguntó "Pero qué podría pasar si se ve ese video", y ella le respondió sin titubear "Es un escándalo. ¡Es un escándalo!". "¿Es un delito?" quiso saber la ex modelo, y otra vez Angie le contestó sin margen a dudas: "Sí", afirmación que repitió cuando Caro estimó que "deben ser actos que tienen que ver con su vida privada".

Embed

Cómo Wanda Nara anticipó la estafa de Maxi El Brother a L-Gante

Wanda Nara habría alertado a L-Gante sobre supuestas irregularidades en la gestión de Maxi El Brother, advirtiéndole que ciertos manejos financieros y administrativos no cerraban y que debía revisar con cuidado su vínculo profesional con su exrepresentant

Durante más de dos años -coincidiendo con el tiempo en que la mediática estuvo en pareja con el músico-, la empresaria fue testigo privilegiada de la intensa relación entre ambos, observando tanto los momentos de éxito y crecimiento profesional como los conflictos que surgían entre ellos. Presenció desde la cercanía los triunfos vinculados a shows y presentaciones, hasta las discusiones públicas que llegaron a trascender en los medios.

Pampa Mónaco subrayó en Mujeres Argentinas (El Trece) la relevancia de la intervención de la empresaria de cosméticos: “La aparición de Wanda Nara fue crucial en esta historia”, y resaltó su capacidad de análisis: “A Wanda se le puede criticar cualquier cosa, pero que tiene mente empresaria, eso es imposible de negarlo”.

“Cuando Wanda puso un pie en la relación entre L-Gante y Maxi se dio cuenta de que pasaban cosas y que L-Gante generaba algo que no recibía”, explicó sobre el desequilibrio que habría detectado la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Federico Seeber, conductor, añadió que Wanda fue directa con el cantante: “Wanda seguramente le dijo ‘che, pará, acá hay algo que no está bien’. Lo avivó”.

Incluso, la mediática habría brindado recomendaciones sobre la proyección artística de L-Gante: “Vos ya tenés que estar haciendo teatros, festivales, no cuatro shows en una noche”.