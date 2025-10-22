La actividad económica creció en agosto y cortó tres meses en baja

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5%) y Explotación de minas y canteras (9,3%).

Además, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, la cifra mostró un crecimiento de 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las actividades que más y menos crecieron

La actividad de Intermediación financiera (26,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,3%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%) le restan 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE