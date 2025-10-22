En vivo Radio La Red
Economía
Actividad económica
agosto
INDEC

La actividad económica creció en agosto y cortó tres meses en baja

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en agosto una suba de 0,3% frente a julio y un avance interanual de 2,4%, según informó el Indec. Con este resultado, el indicador interrumpe tres meses consecutivos de caída.

De esta manera, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) cortó una racha de tres meses en retroceso cuando en mayo hubo un retroceso de -0,2%, que se repitió en junio (-0,6%) y en julio (-0,1%). Aunque en el octavo mes del año el crecimiento fue pequeño, con un 0,3%, se trata de un buen guarismo para el Gobierno porque significa romper con la racha de los tres meses anteriores.

De los ocho meses contabilizados, el indicador tuvo números negativos en cinco meses, y positivos, en apenas tres.

Emae agosto

En la comparativa anual, la situación es distinta porque durante todo el año la cifra dio positiva. Aunque la cifra de agosto es la más baja de todo el año, con un 2,4%.

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5%) y Explotación de minas y canteras (9,3%).

Además, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, la cifra mostró un crecimiento de 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las actividades que más y menos crecieron

La actividad de Intermediación financiera (26,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,3%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%) le restan 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE

