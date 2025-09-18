En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Cámara de Diputados
Panorama

Las debilidades ocultas del Gobierno que dejó expuesta la derrota en Diputados y el largo tránsito a las elecciones de octubre

La derrota en Diputados por dos vetos presidenciales dejó expuesta la fractura del oficialismo, la fuga de aliados y la furia de los gobernadores. El Senado se prepara para otro golpe con los ATN.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
Las debilidades ocultas del Gobierno que dejó expuesta la derrota en Diputados y el largo tránsito a las elecciones de octubre

El Gobierno recibió una paliza en la Cámara de Diputados con el rechazo de dos vetos que eran centrales para Javier Milei a la hora de sostener su programa económico, tanto por el peso conceptual de las medidas que le había votado el Congreso como por el peso económico: pero la gravedad de la situación es todavía mayor cuando vemos que, en medio de esta lucha de poder, el oficialismo perdió a sus principales aliados.

Leé también El duro mensaje de Luis Caputo y Javier Milei contra la oposición antes de la sesión del Senado por los ATN
El mensaje de Caputo antes de la sesión del Senado por los ATN

El voto de la oposición kirchnerista contra el veto de la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento educativo no sorprendió. Lo que agregó dramatismo fue que muchos aliados —incluso algunos considerados incondicionales del Gobierno— terminaron votando con la oposición en lo que se transformó en una derrota histórica.

Por empezar, una parte del PRO votó en contra, o se abstuvo, o directamente no se presentó. Ahí se cayeron aliados claves. Incluso diputados cercanos a Patricia Bullrich no acompañaron al Gobierno.

De los llamados "Radicales con Peluca", algunos votaron estratégicamente en contra del oficialismo alternativamente en cada uno de los vetos. También se sumaron al rechazo los diputados disidentes de La Libertad Avanza: son los que se fueron del bloque oficial y armaron su rancho aparte: el MID, que preside Oscar Zago, y el nuevo bloque Coherencia, que tiene a Marcela Pagano como cara más visible.

Pero hubo más. Desde Mendoza, los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri también votaron en contra. En esa provincia, Alfredo Cornejo, el gobernador, selló una alianza con La Libertad Avanza para ir juntos en las elecciones. Parece que Cornejo se enojó fuerte por la falta de giro de fondos a Mendoza en el último tramo de partidas que envió Milei en estos días. Verasay y Nieri son dirigentes muy vinculados al ámbito universitario y no iban a entregar su voto a cambio de nada.

A este panorama se sumaron diputados que responden a gobernadores que no están alineados ni con el oficialismo ni con la oposición dura y que jugaron en estos dos años muy cerca del Gobierno. Son legisladores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Algunos de estos gobernadores se enfurecieron porque en el presupuesto 2026 prácticamente no hay obras para sus provincias.

Y por último, un dato no menor: algunos diputados de La Libertad Avanza no estuvieron en la votación. No hubiera cambiado el resultado final porque la derrota fue muy contundente; pero marcó con claridad el pulso de descontrol político que hay adentro del oficialismo. Cada uno tendrá su excusa para no haber ido, pero es una pequeña muestra de la falta de conducción.

diputados2

El gris panorama a futuro

El problema es que todo esto no se termina acá. Porque al menos de acá a las elecciones de octubre (que falta más de un mes) la oposición va a avanzar en nuevas embestidas contra el Gobierno

Este jueves el Senado tratará la insistencia del veto a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. Los ATN son un 1% de la recaudación impositiva que el Gobierno federal se reserva para asistir a las provincias en situaciones de emergencia. Milei decidió retenerlos y no girar casi nada. Los gobernadores se enojaron y promovieron una ley para obligar al Ejecutivo a repartir esos fondos de manera proporcional junto con el resto de la coparticipación. La ley se aprobó en Diputados, se aprobó en el Senado, Milei la vetó y ahora el Senado, con amplia mayoría opositora, volverá a imponerla. Si se ratifica también en Diputados, sería otro veto tirado por la borda y otra señal de debilidad política.

En la sesión del miércoles en Diputados, además, se votaron dos emplazamientos a comisiones claves. Uno apunta a la citación de Karina Milei y otros funcionarios en el marco de las causas por presuntas coimas en la ANDIS. Es un tema que preocupa al Gobierno porque amenaza con poner a la hermana del propio Presidente en el banquillo de los acusados.

El otro emplazamiento fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar un proyecto de ley que limita la posibilidad de que el Gobierno dicte Decretos de Necesidad y Urgencia. Si esto avanza el año próximo, Milei la tendrá muy difícil para seguir gobernando por DNU como lo hizo hasta ahora: las cámaras podrían voltear fácilmente cualquier decreto o incluso no tratarlo y que este pierda su vigencia.

Todo esto deja al Gobierno en una situación muy delicada: quedó demostrado que no tiene un tercio propio para defenderse. Y vale recordarlo: ese tercio también se necesita para bloquear un juicio político.

diputados3

Por último, y no menos importante, los mercados empiezan a leer estas debilidades. Huelen sangre, y hablan. El dólar tocó el techo de la banda. Los bonos bajaron. El riesgo país subió. Y además llegó un dato económico que impacta en el corazón del relato oficial: el INDEC informó que la economía cayó un 0,1% en el segundo trimestre de 2025. Eso no solo pone en jaque las variables financieras, sino también la idea de que este Gobierno estaba haciendo lo necesario para impulsar un crecimiento extraordinario.

Política, finanzas y economía real: todo al mismo tiempo en jaque. A un mes de las elecciones, el escenario se volvió completamente incierto.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Cámara de Diputados
Notas relacionadas
Mala reacción en los mercados tras el rechazo a los vetos en Diputados: caen los bonos y sube el riesgo país
El Kun Agüero se la jugó por el gobierno de Milei: "Hay que apoyar"
El cántico a modo de festejo de Cristina Kirchner por el rechazo a los vetos de Milei: "En San José 1111..."

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar