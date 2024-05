Las empresas de colectivos advierten que podría haber otro paro la semana que viene: los motivos

Las empresas de colectivos vuelven a estar en alerta, frente a un conflicto que podría derivar en otro paro de transporte a partir de la semana que viene. Según se habían comprometido, las compañías deberían abonar el próximo míercoles $250.000 del primer suplemento salarial que habían acordado con los trabajadores. Pero no tienen el dinero para hacerlo. "Aún no fue informado por el Gobierno de dónde surgirán los fondos necesarios para realizar este pago. La situación solo sigue estirándose siendo las condiciones las mismas que en el paro de colectivos de abril, ya que la estructura de costos no fue actualizada con parámetros y números correctos", sentenciaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.