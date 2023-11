Las fichas de las campañas de Sergio Massa y Javier Milei

Debate del 12 de noviembre

Cierre de campana

Un dato importante: en las generales, a los independientes se los persuade. En la segunda vuelta, a los indecisos se los acompaña.

Se busca atraer a quienes no pueden tomar una decisión directa, a quienes lo hacen "en contra de", con frases como: “Con este no puedo”; “al otro no lo puedo votar”; “yo con este, ni a la esquina” . Es un voto por descarte, natural en tiempos de balotaje. Quedaron dos y el 33% de las personas no los había elegido.

Las fichas de Sergio Massa

Tipo de discurso: contraste.

Objetivo: consolidar el mensaje peronista.

Destinatarios: peronismo; bonaerenses; independientes que no fueron a votar en las generales; la izquierda; radicales; larretistas; una pequeña porción de cordobeses.

Emoción: plantea el miedo a Milei.

Promesa prioritaria: unidad nacional y control del sector K.

Promesas tácitas: diálogo y consenso con la oposición. Moderación en las formas.

Concepto central de campaña: certidumbre y amor por la patria.

Táctica de propaganda: simplificación.

Estilo: decidido, personalista y medido.

Fortaleza: profesionalismo de campaña y fiscalización

Ataque: “Milei está loco, no se sabe qué podemos esperar”; “sus propuestas harán mucho daño”.

Victorias: ordenador del espacio. Sorpresa en las generales.

Defensa: autocrítica y diferenciación del gobierno actual.

Sentimiento principal: esperanza de futuro con propuestas amplias.

Propuestas: defensa del trabajo, consideración del sector Pyme, salud y educación públicas.

Conflicto interno: el Gobierno y su ineficiencia constante.

Sergio Massa cruzó a Javier Milei: "Para vos, todo se puede vender" Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria; y Javier Milei, de La Libertad Avanza (Foto: archivo).

Las fichas de Javier Milei

Tipo de discurso: contraste

Objetivo: agrupar a los no peronistas e independientes no K. Tomar el cambio como bandera.

Destinatarios: el no Peronismo; PRO; parte de radicales y votantes de Juan Schiaretti.

Emoción: plantea el enojo contra el peronismo.

Promesa prioritaria: dolarización.

Promesas tácitas: hacer las cosas diferentes y conseguir resultados con velocidad.

Concepto central de campana: antiperonista.

Táctica de propaganda: identificación con el enojo.

Estilo: Provocador.

Fortaleza: Malhumor social.

Ataque: antiperonismo (ya no casta).

Defensa: La incorporación de Macri y parte de JxC implica certidumbre.

Victorias: representa el "castigo" a la casta. Sorpresa en las PASO.

Sentimiento principal: esperanza de que las cosas se harán de modo radicalmente diferente a lo acostumbrado.

Propuestas: dolarización y reducción de planes sociales

Conflicto interno: reducir el enojo de los propios por la “castigación” con la incorporación de JxC.

Conclusiones: las campañas están ajustadas Se viene la final del mundo y quien consiga una mínima ventaja será el nuevo presidente. Para el otro, nada.