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ENORME REVUELO

La conversación prohibida entre Sol Abraham y Cinzia que indignó a los seguidores de Gran Hermano

Sol Abraham volvió a Gran Hermano dispuesta a todo y, apenas pisó la casa, empezó a marcarle el juego a su aliada Cinzia Francischiello.

1 jun 2026, 14:16
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La conversación prohibida entre Sol Abraham y Cinzia que indignó a los seguidores de Gran Hermano.
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Sol Abraham regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en busca de revancha y ni bien entró comenzó a tejer su estrategia. Su primer movimiento fue orientar a Cinzia Francischiello para que juntas pudieran ir contra los jugadores que considera sus enemigos.

En esa charla, el foco apuntó directamente a Emanuel: "No puede ser que desde que entramos su juego sea fantasma. Hay que llevarlo a placa", disparó Sol sin filtro. Y cuando Cinzia reconoció que había notado intentos de manipulación de su parte, Sol la terminó de convencer: "Tenemos que conocer a los nuevos, ahí está la clave. Ema se hace la planta pero es el peor de todos. Tiene que caer en placa y nosotras tenemos que juntar fichas para ponerlo porque solas no vamos a poder".

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El problema es que esos comentarios fueron tomados por los seguidores del reality como un claro tráfico de información del exterior: Sol le estaba marcando sutilmente el juego de Emanuel y señalando a quiénes debían sumar para armar una alianza en su contra.

Las reacciones en X no tardaron en llegar. "Acomodo", "A Lola la echaron por mucho menos", "Seguro le van a decir en el confe que no hable, esto es un asco", "Expulsión" y "No la van a expulsar, ya se vio el acomodo de la producción", fueron algunos de los mensajes que explotaron en la red. El límite entre lo permitido y lo prohibido es muy fino en este caso, dado que Sol maneja la información del afuera de manera sumamente sutil. La gran pregunta que se hacen los fans ahora es si la producción intervendrá o dejará pasar la jugada.

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¿Cuál fue la advertencia que lanzó Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse el domingo con un movimiento inesperado: tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, la producción abrió paso al regreso de Solange Abraham, quien no tardó ni un minuto en dejar en claro sus intenciones. Apenas saludó a sus compañeros, se dirigió al confesionario y lanzó una advertencia directa: "Quiero aprovechar para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco". Y fue todavía más lejos al anticipar su estrategia: "Me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia, 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud". Antes de salir del confesionario, pidió el respaldo del público: "Necesito que no me retes por eso y toda la gente que lo sepa, que me apoye mucho".

El Big le respondió con un mensaje que combinó bienvenida y advertencia: "Espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento". Un recordatorio que llegó justo a tiempo, dado el tono con el que Solange arrancó su segunda estadía en la casa.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos celebraron su regreso como la chispa que necesitaba el reality —"Revivió GH", escribieron varios— otros apuntaron con dureza contra el formato y la jugadora: "El peor GH de la historia. Un asco todo" y "Pasándose el reglamento por el oj... parte 38981017181", fueron algunos de los mensajes que circularon en X. Entre los más críticos, también hubo quienes señalaron el impacto que su presencia tendría sobre algunos participantes: "Andrea y Yipio explotan de odio" y "No paran de cagarlo a Ema. Le ponen todo en contra".

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