La conversación prohibida entre Sol Abraham y Cinzia que indignó a los seguidores de Gran Hermano.

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¿Cuál fue la advertencia que lanzó Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse el domingo con un movimiento inesperado: tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, la producción abrió paso al regreso de Solange Abraham, quien no tardó ni un minuto en dejar en claro sus intenciones. Apenas saludó a sus compañeros, se dirigió al confesionario y lanzó una advertencia directa: "Quiero aprovechar para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco". Y fue todavía más lejos al anticipar su estrategia: "Me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia, 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud". Antes de salir del confesionario, pidió el respaldo del público: "Necesito que no me retes por eso y toda la gente que lo sepa, que me apoye mucho".

El Big le respondió con un mensaje que combinó bienvenida y advertencia: "Espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento". Un recordatorio que llegó justo a tiempo, dado el tono con el que Solange arrancó su segunda estadía en la casa.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos celebraron su regreso como la chispa que necesitaba el reality —"Revivió GH", escribieron varios— otros apuntaron con dureza contra el formato y la jugadora: "El peor GH de la historia. Un asco todo" y "Pasándose el reglamento por el oj... parte 38981017181", fueron algunos de los mensajes que circularon en X. Entre los más críticos, también hubo quienes señalaron el impacto que su presencia tendría sobre algunos participantes: "Andrea y Yipio explotan de odio" y "No paran de cagarlo a Ema. Le ponen todo en contra".