Pero antes tenía que resolver la interna en su espacio. Hoy la mayoría de las encuestas le daban segundo o tercero frente a Larreta o Bullrich. Macri creía que si él decidía ser candidato, la interna no se produciría.

Vidal ya había dicho que no iba a ser candidata si Macri decidía postularse.

Patricia Bullrich representa las mismas ideas que él. Y la mayor parte de sus apoyos políticos son de dirigentes que siguen monolíticamente las órdenes del expresidente.

Por último aparece Larreta que dijo que tenía voluntad de enfrentarlo. La pregunta es si tiene la estructura para correr contra su exjefe. Muchos dirigentes que hoy lo acompañan, no estarían dispuestos a acompañarlo. No queda claro si había margen político para mantener en pie esa candidatura.

"La cuestión electoral no era un tema. El sabía que la interna la ganaba", aseguró a A24.com un colaborador del expresidente.

"No es precandidato, no se anotó, no está subido a nada", repetían en su entorno. Esa decisión se ratificó. Pero si estaba tan seguro de que ganaba, ¿por qué se bajó?

Las razones del anuncio

Por un lado, un motivo personal. No tiene la energía para hacerse cargo él personalmente de la presidencia; tampoco su familia de acompañarlo.

Por el otro, un motivo político. No podía seguir estirando la definición porque las segundas líneas -los dirigentes que apoyan a uno u otro precandidato del PRO- no terminaban de comprometerse en sus respectivas campañas por miedo a que un volantazo de "El Jefe" terminara cambiando todo el escenario.

Con esta decisión, Macri le da vía libre a cada uno a militar por la candidatura que le parezca. "Celebro la competencía", dijo Macri en el mensaje.

Estirar los plazos, implicaba retrasar el inicio de la campaña de Juntos por el Cambio. Y aunque hoy las encuestas les dan ganadores, aparece en el escenario un Milei amenazante y algunos nuevos candidatos del Frente de Todos que podrían complicar las cosas.

Por último, también cerró un mensaje hacia sus socios de la coalición Juntos por el Cambio: altos dirigentes del radicalismo planteaban la posibilidad de romper la coalición si se presentaba Macri como candidato. Algo similar había dicho Elisa Carrió. Incluso habían avanzado en conversaciones con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Hacer tiempo era permitir que esos armados paralelos tuvieran más entidad.

Las preocupaciones de Macri

La principal preocupación de Macri hoy no es lo electoral, sino la gobernabilidad de la Argentina. "Macri ya estuvo en el lugar, sabe lo que es gobernar en todos lados con una oposición destructiva. Tuvo al Club del Helicóptero desde el minuto 1", relatan en su entorno.

Según repite Macri, quiere evitar que al próximo presidente le pase lo que le pasó a él. "Acá hay que tomar todas las medidas rápidamente y a partir de ahí empezar a corregir. Terminar con el déficit, ajustar el gasto de empresas públicas que no producen nada e ir contra todos los intereses del 'ejército de demolición' y del círculo rojo que les va bien con este sistema", repite Macri a quien quiera escucharlo.

El insiste en que va a estar en el espacio garantizando que ese programa se cumpla. “Confío en que van a elegir al que mejor nos represente”, dijo. Aunque también planteó: “Nunca más vamos a tener una marioneta que nos represente”.

Eso sí: por si quedaba alguna duda, les recordó a todos que en este equipo él es Messi. Picardías de un Macri que no quiere ceder el liderazgo. ¿A cuál Macri se le cree?

