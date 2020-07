Lavagna, contra Guzmán: "Favorece a quienes participaron de especulación financiera"

El ex candidato a presidente cree que la emisión de deuda en dólares "favorece a unos pocos" (Foto: archivo).

Fuego amigo. Roberto Lavagna salió a críticar ayer, vía un extenso tuit, a Martín Guzmán por la emisión de deuda en dólares. El ex ministro señaló que "transformar deuda en pesos en deuda en dólares es un error grave y una anormalidad. Las economías en desarrollo con amplios desequilibrios económicos y sociales, como la nuestra, renegocian sus deudas tratando de reducir la parte emitida en monedas duras y aumentar la emitida en moneda local", comentó el excandidato a presidente.

"Insólitamente, se está proponiendo lo contrario, lo cual va a resultar, a la larga, en un costo mayor para nuestro Estado y para todos nosotros. Las monedas duras, de reserva, van a ser uno de los bienes más escasos de la economía argentina por muchos años. Por eso hay y habrá restricciones para acceder a ellas. Favorecer a unos pocos que participaron de la especulación financiera dándoles la oportunidad de cambiar pesos por dólares, será una fuente de inequidad", completó.

¿Qué está pasando en la relación de Lavagna con el Gobierno? El ex ministro observa que la gestión económica de Alberto Fernández dista de ser la ideal. En primer lugar, critica la demora en llegar a un acuerdo con los bonistas y la forma de negociar de Guzmán. Lavagna fue quien negoció un canje de deuda en 2005 durante la gestión de Néstor Kirchner y con Alberto Fernández como Jefe de Gabinete. Su secretario de Finanzas entonces era Guillermo Nielsen, hoy presidente de YPF. En plena campaña presidencial de Alberto Fernández en 2019, Nielsen fue uno de los referentes económicos del actual presidente y candidato a ocupar el puesto que finalmente fue para Martín Guzmán.

La "Lavagna critique" de ayer remite a la emisión de deuda en dólares que anunciara en junio la Secretaría de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, para el 7 de agosto, 25 de septiembre y 27 de noviembre por un total de u$s 1.500 millones. Ese anuncio se dio para que tenedores extranjeros de deuda en pesos, como el fondo californiano PIMCO y Templeton, tuvieran salida sin afectar las cotizaciones en el dólar "contado con liqui". Hacia ellos se dirige la frase de Lavagna de "favorecer a unos pocos que participaron de la especulación financiera".

El problema, en paralelo, es que esa licitación del 7 de agosto se había fijado a mediados de junio, cuando la dupla Guzmán-Bastourre imaginaba que el acuerdo con los bonistas iba a estar cerrado ya, lo que claramente no sucedió.

El martes pasado se presentó el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí, este funcionario confesó también la futura emisión de deuda en dólares. "Hay actores no cooperativos y en este contexto se cree que una salida podría generar tensiones en el mercado de divisas, ya que Argentina no tiene dólares hoy, pero puede ofrecerlos en el futuro. Lo que estamos haciendo no es un canje de deuda, sino que los que tienen deuda en pesos pueden suscribir títulos en dólares, para que se pueda gestionar la salida de estos actores no cooperativos”, dijo Rigo.

El problema a futuro, que pareciera no ser contemplado por Guzmán, Bastourre ni Rigo, es que gran parte del mercado apuesta a una fuerte suba del dólar para el último trimestre del año producto de la actual super emisión de pesos. Por lo tanto, ese lanzamiento de deuda en dólares puede ser muy costosa de afrontar a futuro. Y más curioso es que se emita deuda en dólares cuando aún se está en default en la deuda en esa moneda bajo legislación internacional y cuando aún no se reestructuraron los bonos en dólares bajo legislación argentina.