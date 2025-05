Leandro Santoro condenó el falso video de Mauricio Macri: "No tiene antecedentes en la democracia"

Sin romper la veda electoral, el candidato por “Es Ahora Buenos Aires” le pidió a los dirigentes que sean responsables con la democracia y apuntó a Javier Milei: “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo”, expresó.

Sobre esta situación, que despertó polémica en las horas previas a las votaciones de este domingo, agregó: “Hay 50 millones de argentinos que necesitan que la dirigencia política sea responsable y esté a la altura”.

De igual manera, Santoro le pidió “responsabilidad” a “todos los espacios políticos”. "Estamos viviendo en una nueva época, de las redes, las fake news, entiendo el contexto donde todavía parece que hay zonas grises que no se han definido, qué se ha permitido y qué no, pero un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro: hay cosas que no se hacen por más que la ley específicamente no la haya contemplado”, sostuvo el candidato.

“Antecedentes de manipulación”

Ante esto, insistió en que a la democracia la defienden las instituciones, “pero también los dirigentes con sus conductas”. “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo, pero es una responsabilidad de todos”, agregó.

Asimismo, Santoro sostuvo que hubo “antecedentes de manipulación” en elecciones y remarcó que existen otros espacios políticos que "están tratando de contaminar la cancha aprovechando estas zonas grises que tiene la ley”.