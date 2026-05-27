El gobernador Gustavo Sáenz dijo que ve a la gente "desesperanzada" y reclamó obras paralizadas al Gobierno nacional

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El reclamo por las rutas y el malestar social

Sáenz también describió el estado de los caminos en la provincia y aseguró que “hay que recorrer las rutas, las del sur y las del norte, están todas destrozadas, realmente destruidas”.

El gobernador señaló además que los reclamos sociales recaen directamente sobre las autoridades provinciales. “La gente nos reclama, no anda con la Constitución bajo el brazo diciendo: 'esto le corresponde al gobierno nacional, al gobierno provincial'”, expresó.

En ese contexto, remarcó que observa un fuerte malestar social. “Veo jubilados también, veo la gente desesperanzada”, afirmó.

Durante la entrevista, Sáenz vinculó el respaldo inicial al Gobierno nacional con el descontento acumulado por la situación económica de los últimos años. En ese marco, aseguró que "empezaron desde la bronca porque venía con una serie de golpes en lo económico, que le dio esperanza y el cheque en blanco a este gobierno", sin embargo, "empiezo a verlo con desesperanza".

Además, comparó el clima social actual con otros momentos críticos del país. “Algo parecido al 2001 pero distinto. Lo digo por las agresiones en las redes sociales”, manifestó. Sáenz sostuvo que existe un creciente agotamiento social y político. “Ahora dicen que se mueran todos. O sea, la gente está cansada. O sea, ya no cree en nadie”, advirtió.

saenz.jpg El gobernador señaló además que los reclamos sociales recaen directamente sobre las autoridades provinciales. (Foto: archivo)

Empresas, salarios e inflación

En materia económica, el gobernador expresó preocupación por la situación de los jubilados, la pérdida del poder adquisitivo y el cierre de pequeñas y medianas empresas. “Espero y quiero creer, y hablaba con el ministro de Economía, de que esto se va a mejorar rápidamente"”, afirmó.

También alertó sobre el impacto del cierre de pymes. “Hay un montón de empresas que han cerrado. Son empresas que han estado años para cumplir sus sueños. ¿Cómo se vuelve a abrir ese sueño", planteó.

Sobre la situación salarial, Sáenz aseguró que “el salario está más bajo que la inflación y el salario está más bajo que la tasa de interés. La gente juega pagando el mínimo con la tarjeta y llega un momento que se hace una bola de nieve”.

“A la gente le importa llegar a fin de mes, que no llega ni a mitad, y resolver los problemas de su familia”, agregó.

Coparticipación en caída

Sáenz recordó además que las provincias atravesaron una fuerte caída en la coparticipación durante gran parte del último año. “Venimos de 8 o 9 meses de caída de la coparticipación". Sin embargo, aseguró que "está mejorando”.

Además, manifestó que espera que esa recuperación tenga impacto concreto en la población. “Espero que esa mejora se vea reflejada en el bolsillo de la gente”, concluyó.

Por último, pidió mayor articulación entre el Gobierno nacional y las provincias en la discusión legislativa. Según sostuvo, la administración central “tiene que tener reciprocidad con los gobernadores para escuchar la agenda provincial de cada una de las distintas provincias que integramos el país”.