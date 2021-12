Legislatura porteña: Ofelia Fernández denunció que fue agredida por libertarios y apuntó contra un diputado de Javier Milei.

"Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que, para mí, lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal", continuó.

"Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política, y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora", dijo Fernández al referirse a su par Leonardo Saifert, integrande del partido Avanza Libertad.

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1468271025901084677 Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento. pic.twitter.com/qwCtLg6CoX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

"Pido que pidan disculpas, y si es posible, que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario, es bastante de cagones, disculpen la expresión", aseveró la legisladora de la oposición.

Luego, agradeció el apoyo recibido por sus colegas tras las agresiones, y solicitó que la Junta Ética del cuerpo se expida en relación al tema.

Más tarde, en la misma sesión, Saifert tomó la palabra y dijo: "Eso pasó en una época en la que yo no tenía peso ni responsabilidad política de ningún tipo. Estaba dirigido a un grupo muy chico. De todas maneras, soy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar, que no tienen que tener apoyo de ningún tipo. Quiero pedir disculpas a la diputada Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendidos por esos dichos. Mil disculpas".