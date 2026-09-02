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Endeudamiento familiar: el oficialismo propuso discutir los proyectos en septiembre y la oposición lo rechazó

La Comisión de Finanzas planteó una serie de reuniones antes de avanzar hacia un eventual dictamen. Unión por la Patria, la UCR y otros bloques ratificaron el pedido de sesión especial para la próxima semana y cuestionaron los tiempos establecidos por La Libertad Avanza.

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Endeudamiento familiar en Diputados: el oficialismo propuso discutir los proyectos en septiembre y la oposición rechazó esperar. (Foto: @DiputadosAR)

Endeudamiento familiar en Diputados: el oficialismo propuso discutir los proyectos en septiembre y la oposición rechazó esperar. (Foto: @DiputadosAR)

El debate sobre el endeudamiento de las familias volvió a instalarse este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo abrió la Comisión de Finanzas para analizar una treintena de iniciativas vinculadas con los deudores y la situación de los morosos. La reunión terminó con posiciones enfrentadas sobre los tiempos de tratamiento, luego de que la oposición confirmara que mantiene en pie la sesión especial convocada para el 9 de septiembre.

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El presidente de la comisión, Santiago Pauli, presentó una propuesta para ordenar el tratamiento de los proyectos. Su esquema contempla dos reuniones informativas con invitados para el martes 8 y el miércoles 16, seguidas por encuentros de los diputados el miércoles 23 y el miércoles 30. Esta última fecha fue planteada como plazo máximo para intentar alcanzar un dictamen.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli. (Foto: @DiputadosAR)

El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli. (Foto: @DiputadosAR)

Pauli también manifestó su intención de avanzar en la unificación de los giros parlamentarios. Según explicó, el medio centenar de proyectos vinculados con la problemática fueron enviados a nueve comisiones permanentes, una situación que dificulta concentrar el debate.

Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau confirmó que el pedido para sesionar la próxima semana continúa vigente: “Ratificamos la convocatoria a la sesión especial”, afirmó la diputada, quien interpretó el cronograma presentado por el oficialismo como una estrategia para postergar el tratamiento.

Moreau también advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesan los hogares endeudados. “Si quieren seguir ignorando el problema gravísimo que hay, háganlo, nosotros no lo vamos a hacer”, expresó.

La diputada cuestionó además que el eventual dictamen haya sido fijado para el 30 de septiembre, al considerar que esa fecha coincidirá con el tratamiento del Presupuesto.

“Todos sabemos que el 30 de septiembre el Congreso va a estar discutiendo el Presupuesto”, resaltó y lanzó: “Creen que nos toman a todos de boludos, pero lo que están intentando hacer es evitar que el Congreso avance”.

Unión por la Patria, la UCR y otros bloques ratificaron el pedido de sesión especial para la próxima semana. (Foto: @DiputadosAR)

Unión por la Patria, la UCR y otros bloques ratificaron el pedido de sesión especial para la próxima semana. (Foto: @DiputadosAR)

La oposición reclama avanzar la próxima semana

El radical Pablo Juliano sostuvo que el cronograma “tiene gusto a poco y nada” y planteó que el oficialismo debería haber convocado a un plenario conjunto. Además, confirmó que el pedido de sesión especial no será retirado: “El pedido de sesión está intacto”.

El diputado de Provincias Unidas también apuntó contra los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para referirse al endeudamiento de los hogares y sostuvo que el problema tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana y reclamó que el Congreso no demore su tratamiento.

Se trata de “un tema que se lleva puesta la realidad diaria y no nos podemos dar tres o seis meses”, afirmó.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también rechazó el esquema propuesto por La Libertad Avanza. La legisladora afirmó que el calendario oficialista “es más largo que el de la Copa Libertadores”.

Bregman concentró además parte de su crítica en las condiciones de financiamiento ofrecidas por Mercado Libre. Según afirmó, la tasa de esa plataforma “es el doble que la de los bancos”.

La diputada desafió al oficialismo a intervenir sobre la situación de la compañía y su principal accionista: “Quiero que se animen a meterse con (Marcos) Galperin”, desafió.

Silvana Giudici defendió la necesidad de avanzar sobre un proyecto que contemple la problemática del endeudamiento sin afectar el acceso al crédito. (Foto: @DiputadosAR)

Silvana Giudici defendió la necesidad de avanzar sobre un proyecto que contemple la problemática del endeudamiento sin afectar el acceso al crédito. (Foto: @DiputadosAR)

El oficialismo busca ampliar la discusión

Dentro de La Libertad Avanza también hubo planteos para incorporar a distintos sectores al debate antes de avanzar con una iniciativa.

En ese marco, Laura Rodríguez Machado propuso que las reuniones informativas incluyan a “sindicatos, financieras, mutuales, cooperativas y a todo el espectro político que tiene que ver con financiamiento” para que “hablemos con la verdad completa”.

Silvana Giudici, también del oficialismo, defendió la necesidad de avanzar sobre un proyecto que contemple la problemática del endeudamiento sin afectar el acceso al crédito. La diputada sostuvo que la intención es “trabajar en un proyecto coherente, que no sea quebrar la posibilidad de crédito para los 47 millones de argentinos”.

A través de un comunicado, desde el bloque de La Libertad Avanza afirmaron que "nuestro deber como legisladores es promover debates basados en datos precisos, garantizando que la sociedad esté adecuadamente informada sobre la complejidad de las cuestiones en discusión".

Y concluyeron: "Bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados"

De esta manera, el debate quedó abierto en la Comisión de Finanzas, pero sin un acuerdo entre oficialismo y oposición sobre los tiempos. Mientras Pauli busca avanzar para alcanzar un dictamen antes de fin de mes, los bloques opositores mantienen la convocatoria a la sesión especial de la próxima semana.

En pocas palabras

  • Debate en Diputados: El oficialismo propuso discutir proyectos de endeudamiento familiar en septiembre, pero la oposición rechazó el cronograma.
  • Oposición exige sesión: Bloques como Unión por la Patria y la UCR ratificaron el pedido de sesión especial para la próxima semana.
  • Tiempos y alcance: El oficialismo busca incluir a diversos sectores en el debate, mientras la oposición critica la demora en el tratamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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