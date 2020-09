"Nunca les importó la inseguridad": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al aumento de los índices de inseguridad a partir de la crisis económica generada por la cuarentena. El anuncio del Presidente sobre el plan de seguridad y el pensamiento del kirchnerismo sobre este tema en "Nunca les importó la inseguridad".

"Nunca les importó la inseguridad. Porque durante muchos años se dedicaron a ningunear y minimizar la inseguridad. Que era una sensación; que era marketing; que estaba inflado por los medios; que era un tema de la derecha; que era un tema de Massa; que era un tema de De Narváez; Por ejemplo: la actual Vicepresidenta decía en el año 2015 que el tema de la inseguridad 'tenía mucho marketing'".

"Algo parecido decía Nilda Garré, la primera Ministra de Seguridad que tuvo Cristina, allá por el año 2012. La famosa sensación de inseguridad: "La inseguridad es una sensación subjetiva mucho mayor a las tasas delictivas reales". Así piensan en realidad. Están convencidos que si bien el delito existe, la sociedad se pone paranoica porque el tema aparece mucho en la tele o en la radio".

"Muchos en el gobierno piensan así. Que las tomas de tierras no son un delito. Que vender drogas en ambulancias en José C. Paz no es un delito. Que si robás por necesidad social el Estado tiene que mirar para otro lado. Es un tema ideológico".

"Te das cuenta la pésima calidad de vida que tenemos en argentina. No poder caminar tranquilo por la calle; no estar seguro en un semáforo; no saber si te van a entrar a tu casa; no poder usar el celular en la vereda; no poder esperar tranquilo el colectivo en la parada".