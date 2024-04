Ley Bases: el Gobierno retiró algunos artículos de la reforma laboral y lograría el dictamen

Así, y después de dar varias vueltas con la Ley Bases en la Cámara de Diputados, ahora, el Gobierno abrió el diálogo con la oposición y busca llegar al recinto con mayor consenso. Y en ese proyecto se encuentra un capítulo clave, que tiene rechazo gremial y de parte de la oposición dialoguista: la reforma laboral.

Por eso, el Gobierno le pidió a la UCR que arme un proyecto que luego se sumó a la Ley Bases. Ahora esto complica la negociación, que comenzará formalmente este jueves en comisión. Si bien el Gobierno podría quitar este capítulo, el radicalismo insiste con que esté o no aprobará la iniciativa.

En la vereda de enfrente se para el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y el PRO de Cristian Ritondo. “Nosotros no acompañamos el acuerdo por la Reforma Laboral que hicieron con el radicalismo “, le dijo un diputado a Martín Menem en una reunión en su despacho.

Mientras que los radicales ya hicieron saber que si quitan la Reforma Laboral “no votarán la ley de Bases”.

El debate de diputados en comisión de la Ley Ómnibus.

El PRO pidió por un Gobierno que escuche más

Ante estas posturas, los representantes del PRO, Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giúdici, se retiraron de la reunión de acuerdos por la ley hasta que el gobierno arregle la situación interna y con los demás bloques. Uno de los participantes aclaró que “no podemos ayudar (al oficialismo) si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”.

Temen que si no existe un criterio claro para el debate en particular que el presidente de la Cámara baja haga respetar el reglamento a rajatabla y Unión por la Patria pueda alargar indefinidamente la discusión de cada artículo, haciendo que la sesión no pueda agotarse en dos días, como está programado.

La postura del Gobierno es intentar consensuar -dentro de lo posible con todos los sectores. Por eso, aseguran, tomaron conceptos no solo de la iniciativa de la UCR, sino también del PRO y hasta incluso tuvieron en cuenta planteos de la CGT.