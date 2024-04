Lo que dejó el escándalo entre Milei y Melconian: el Presidente se burló y el economista no aguantó y se fue

Y añadió: "No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre". En la misma línea, criticó al exasesor de Patricia Bullrich durante la campaña presidencial: "Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco'. Bueno se equivocó".

"Pero es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así", concluyó. Acto seguido, Melconian se levantó de su mesa retiró de la cena de la Fundación Libertad.

La respuesta de Carlos Melconian a las críticas de Javier Milei

“Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos y tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía", comenzó diciendo Melconian en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, agregó: "En campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes. Era ‘no tenés fideo y no tenés tuco’, es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón".

Al ser consultado acerca de su salida del evento, aseguró: “No había ni llegado Milei. Después vienen todas las boludeces de ‘te levantaste, te fuiste’. Si no hubiese tenido otro compromiso estaba estoicamente sentado ahí porque, por favor, estos son los gajes del oficio, nada que ver”.