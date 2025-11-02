Los cambios de Milei, las dudas de los gobernadores y la encuesta ganadora que puede dinamitar todo

Son las mismas dudas que planteó Macri al salir de la reunión con Milei el viernes pasado. Parece que el PRO tendrá lugar en el Gabinete. Se suma otro interrogante: ¿es Adorni una persona con conocimientos para conducir administrativamente al Estado?

Por ahora son algunas luces amarillas entre muchas luces verdes. ¿Podrá Milei cambiar lo malo y potenciar lo bueno?

Guillermo Francos Guillermo Francos era quizás la pieza más racional del sistema libertario (Foto: archivo).

Esta semana dio un giro:

Dijo que la prioridad ahora es que aumente la actividad y aumente la recaudación (lejos de la idea de destruir al Estado).

Ordenó “remonetizar la economía” y avisó que el Banco Central va a comprar reservas.

Bajó la bandera de una reforma laboral maximalista y ahora le dice “modernización laboral” por consenso.

Hizo dos tibias declaraciones a favor de la democracia (no lo había hecho nunca antes en su carrera política) y mandó a su vocero a conmemorar el 30 de octubre, día que se votó por primera vez en 1983.

Sentó por segunda vez en su presidencia a los gobernadores en la Casa Rosada. Según describen los que participaron de ambas, esta vez se mostró “humilde”, a diferencia de la soberbia de otras cumbres.

Ordenó un aumento del 30% en las prestaciones por discapacidad, algo que venía resistiendo.

El dilema de los gobernadores

Los gobernadores saben que están en una trampa. Ideológicamente, el Gobierno no cree en que el Estado nacional deba financiar cuestiones que son competencia exclusiva de las provincias: salud, educación, seguridad, algunas obras públicas. Lo repitieron una y mil veces.

“El problema es que la gente después nos reclama a nosotros, y el que en realidad está desfinanciando es Nación. Esto beneficia a La Libertad Avanza, que en 2027 nos va a poner candidatos en contra a todos”, analiza un mandatario. Pero en este contexto no le queda otra que negociar. “En mi provincia ganó LLA. Yo no puedo desconocer el mandato de mi gente”, plantea.

Los gobernadores están dispuestos a apoyar. Algunos, incluso peronistas, están convencidos de que es lo mejor porque alguien tiene que hacer esas reformas; otros, por pura praxis política, se preguntan qué pueden recibir a cambio.

Según lo que pudo reconstruir A24.com, de al menos una docena de mandatarios, la agenda de pedidos de los gobernadores incluye:

Cambios en el impuesto a los combustibles líquidos

Refinanciar las cajas de jubilaciones provinciales

Terminar obras públicas interrumpidas.

Que haya voluntad política para aprobar el presupuesto.

Incentivos para economías regionales.

Un ejemplo chico de esto último. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está acéfalo desde hace dos años y es una herramienta clave para motorizar la economía de Misiones. Hasta ahora, Milei no escuchó los pedidos del gobernador de esa provincia.

Varios gobernadores también dicen que estarían dispuestos a discutir una reforma impositiva que incluye el "superIVA", que le dé más margen a las provincias para cobrar sus propios impuestos. Habrá que ver si Nación se anima a eso.

milei-gobernadores Milei, junto a su gabinete y buena parte de los gobernadores (Foto: Presidencia).

Los debates en el PJ

Mientras todo esto se discute entre libertarios y potenciales aliados (incluyendo peronistas), el peronismo opositor está convulsionado por la derrota. En los análisis hay dos lecturas posibles.

1. Es imposible ganarle un debate a Cristina. Si no se hace lo que ella quiere, es probable que sobrevenga el escarnio público frente a una derrota inevitable de la que ella es parte fundante. Es la líder de un espacio político cada vez más chico y replegado sobre sí mismo que no gana una elección intermedia desde hace 20 años. Cuando se pierde, siempre es culpa de otro: Scioli, Alberto Fernández, Axel Kicillof.

2. Desde el cristinismo, insisten que la culpa fue del desdoblamiento; que si todos traccionaban juntos podían ganar la Provincia. Que el resto de los gobernadores peronistas ganó.

Omite el detalle de que, salvo en Catamarca, en todas las provincias en que se ganó la elección, el peronismo no llevó el nombre Fuerza Patria, que fue el que encabezaba el kirchnerismo. El dato -no menor- lo detectó el politólogo Pablo Salinas.

Cristina es la presidenta del Partido Justicialista, y máxima responsable de la estrategia nacional del partido. En muchos casos, el PJ nacional intervino a los justicialismos locales aduciendo un desvío doctrinario. Pasó en Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes.

Desde el sector de Kicillof sienten que permanentemente fueron torpedeados. “En octubre, las listas a diputados nacionales, armadas por la propia Cristina, evocaban una suerte de mirada al pasado, distante de lo que hoy necesita nuestro pueblo", opinó Daniel Menéndez, funcionario de Axel.

El planteo que hacen desde ese y otros sectores del peronismo es que producto de la resistencia de Cristina al cambio se tuvo que poner un candidato de perfil bajo -Jorge Taiana- que no le hiciera sombra a nadie y al que casi no se le permitió hacer campaña. Además, cada vez que apareció fue para espantar al votante antikirchnerista (incluso el anti-Milei): primero defendió a la dictadura de Maduro y horas antes de la elección se fue a San José 1111 a fotografiarse con Cristina.

Y también actúa como tapón la idea de que para poder ser parte del espacio, se necesita seguir reivindicando el período 2003-2015, como si no hubiera pasado nada en el medio.

El mejor kirchnerismo se dio entre 2003 y 2011. Son recuerdos de hace más de 15 años, de los cuales una parte importante del electorado ni siquiera tiene el más mínimo recuerdo.

kicillof Axel Kicillof, luego de la derrota del domingo en la Provincia (Foto: archivo).

La encuesta que debería alertar al Gobierno

Es una de las encuestadoras que anticipó el cambio de tendencia y que vio que la elección se iba a perder a nivel nacional. Se llama Tendencia Analítica, y uno de sus dueños es el diputado electo Sebastián Galmarini.

La encuesta pronosticó el triunfo de LLA, pero muestra a Milei en índices muy complicados de desaprobación. La gente no votó a favor de Milei, sino en contra del peronismo.

El Presidente tiene 50% de imagen negativa contra 39,5% de positiva.

El 45,8% de la gente tiene imagen mala o muy mala del Gobierno y supera a los que tienen buena valoración.

El 63% de la gente cree que el año que viene estará igual o peor que este.

Pero la misma gente que hace una mala evaluación de la gestión, dice que está dispuesto a volver a votar a Milei en un balotaje contra Massa: volvería a ganar por 4 puntos.

Otras encuestas que anticiparon en parte el resultado global del domingo pasado también muestran otra luz amarilla. La principal motivación del voto a LLA no es apoyar a Milei, sino evitar que vuelva el peronismo. Si quiere avanzar con éxito, Milei tiene que ser quirúrgico de acá en adelante: cuidar a sus aliados, fortalecer su gabinete y despegarse de los amigos del campeón. No está claro si va a ir en ese sentido.