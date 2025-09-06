En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Provincia de Buenos Aires
Poder Judicial

Los datos más curiosos de la inédita elección bonaerense: qué pasa con los votos nulos, si faltan boletas o hay irregularidades

Por primera vez en su historia, la Provincia organiza una elección por su cuenta sin estar atada a la nacional. ¿Cuáles son los cambios más llamativos respecto a las elecciones que estamos acostumbrados? ¿Cuándo se conocerán los resultados del escrutinio?

Hace más de 40 años, los argentinos recuperamos la democracia y estamos acostumbrados a una forma de votar. Los bonaerenses siempre votaron junto a las elecciones nacionales, así que el mecanismo se replicaba automáticamente. Esta vez, por primera vez, la Provincia vota sola y aparecen algunos cambios logísticos chicos pero que pueden tener impacto en toda la jornada y en el resultado final.

Los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas bonaerenses serán difundidos por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a partir de las 21 horas del domingo, o cuando se encuentre cargado el 30% de las mesas escrutadas en cada una de las secciones electorales.

En tanto, el escrutinio definitivo se realizará a partir del sábado 13 de septiembre a las 8:00 en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. La Junta Electoral de la Provincia (JEP) revisará la cantidad de urnas y si hay indicios de que hayan sido violadas. También verificará el número de votantes del registro con el del telegrama remitido por los presidentes de mesa.

Declarará anulada la mesa, si encuentra una diferencia mayor de cuatro votos entre el número de sufragios escrutados y la cifra de votantes señalada en el registro.

Tras el desdoblamiento de las elecciones legislativas nacionales, los comicios bonaerenses quedaron a cargo de la Junta Electoral, que preside la titular de la Suprema Corte, Hilda Kogan, con la integración de los presidentes de las Cámaras del fuero civil y comercial, contencioso-administrativo y penal de La Plata; y el titular del Tribunal de Cuentas.

El Ministerio de Gobierno de la provincia es el que ofrece los recursos para la organización, procesamiento, cómputo y difusión de escrutinio provisional. En tanto, los fiscales y jueces de turno de cada distrito tienen la potestad de intervenir si se detectan faltas o delitos contra el proceso electoral.

Las penas de los infractores podrían ser de hasta tres años si compran o venden sufragios, si votan dos o más veces en una elección, o comenten en voz alta su elección, coartan o intentan coartar la libertad del elector para dar su voto.

Asimismo, serán penados con arresto de uno a seis meses, quienes desobedezcan el mandato de los presidentes de las mesas, impugnen maliciosamente a un elector, usen armas sin ser integrantes de una fuerza de seguridad, o hagan ostentación de insignias, banderas, u otros distintivos el día de la elección.

Elección provincial, código propio.

Las elecciones de este domingo son de carácter provincial, por lo que se rigen con un código propio que es la Ley 5109 de la Provincia de Buenos Aires. Por esa razón, la Junta electoral aclaró cómo deben clasificarse los votos durante el desarrollo del escrutinio provisorio en las mesas de votación:

  • En las actas, certificados y telegramas de escrutinio, sólo se consignarán los votos a agrupaciones políticas, los votos en blanco y los votos de identidad impugnada.
  • Si una boleta está tachada o rota, se computará igual, siempre que pueda leerse por lo menos un nombre completo de los candidatos y la designación de partido a que correspondan.
  • Si las boletas son ininteligibles se considerarán votos en blanco.
  • Si en un sobre se encuentran más de una boleta de un mismo partido, sólo se computará una de ellas. Si son de dos partidos diferentes se considera voto en blanco.
  • Si aparecen boletas que no han sido autorizadas por la Junta Electoral, se considerarán como votos en blanco.
  • Si la identidad del elector fuese impugnada, el Presidente de la mesa le permitirá votar, pero el sobre en que haya introducido su voto será encerrado en otro, sobre el cual fijará el votante su impresión digital y pondrá su firma, junto con la del Presidente de mesa y los fiscales de los partidos que lo deseen. Cuando se realice el escrutinio definitivo la JEP realizará la verificación de la identidad de los sobres “impugnados”.
Fiscales partidarios

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) amplió los alcances de la ley electoral para autorizar que los partidos políticos incorporen fiscales partidarios a personas ajenas al distrito donde votan.

Argumentó que es fundamental la participación de los fiscales para brindar transparencia y legitimidad al proceso electoral. Además, resaltó que es una manera de poner en igualdad de condiciones a todas las agrupaciones políticas que deben conseguir asociados para controlar el proceso de votación en 41.189 mesas de votación.

Faltante de boletas

La JEP dispuso que la impresión y distribución de boletas es responsabilidad de las agrupaciones políticas con el financiamiento del Estado. Ante una eventual faltante durante la jornada de votación definió un protocolo para garantizar la reposición en todas las mesas.

  • Si el presidente de mesa verifica que hay faltante de boletas, deberá requerir a los fiscales que se ocupen de conseguirlas.
  • Si no hubiera fiscal en la mesa, llamará al fiscal general de esa agrupación, o en su defecto solicitará al Delegado Electoral que gestione la provisión inmediata de boletas de la bolsa de contingencia.
  • Si no hubiera boletas de contingencia, el Delegado deberá comunicarlo de inmediato a los apoderados de la agrupación para que las hagan llegar.
  • Nunca se detendrá el funcionamiento de la mesa. El Presidente o el Delegado informarán a los electores que hay faltante de boletas de una agrupación (sin identificarla) y les indicarán que pueden votar con las boletas disponibles, o esperar la reposición.
  • Cuando un elector ingresa al cuarto oscuro y manifiesta que faltan boletas al salir con el sobre vacío, la autoridad de mesa deberá devolverle su DNI, recibir el sobre e indicarle que aguarde nuevamente en la fila. El troquel del padrón no se cortará hasta que el elector deposite el voto en la urna.

Rosario Bigozzi
Por Rosario Bigozzi
