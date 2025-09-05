La promesa de Milei y Caputo a empresarios y financistas norteamericanos antes de las elecciones

Esta vez Milei viajó acompañado solo por el ministro de Economía, Luis Caputo para explicar la marcha del plan económico pese al clima de dudas en los mercados a días de las elecciones bonaerenses, en las que el gobierno se juega una especie de plebiscito a la gestión.

“El equilibrio fiscal no se negocia”, les prometió Milei a la vez que reconoció el clima de incertidumbre económica que atribuyó a las votaciones de la oposición en el Congreso, como fue el rechazo al veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad y el escenario que abrirá el resultado electoral del domingo 7 en provincia de Buenos Aires.

La cita formó parte de la estrategia del Gobierno para traer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano.

Javier Milei con empresarios globales en EEUU. Foto Presidencia

Fuentes oficiales revelaron a A24.com que en su discurso Milei buscó “vender” al país como una tierra de oportunidades para invertir en todos los rubros, especialmente en sectores como energía, finanzas, entretenimiento, hotelería y tecnología.

Fue el evento central de la visita exprés del presidente a Los Angeles, de donde parte este viernes a las 14 (hora argentina) de regreso a Buenos Aires, donde arribará a las 4 de la madrugada, un día antes del test electoral bonaerense. Ambos fueron recibidos en Los Angeles por el embajador Alexandro Oxenford.

Javier Milei con el presidente del instituto Blinken, y dueño de fondos de inversión. Foto Presidencia

Milei fue recibido por el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken, y durante casi una hora se reunió con empresarios como Adam Cohn, Adam Levinson, Alesia Haass, Behdad Eghbali, Beny Alagem, Carl Meyer, Chris Kanoff, Jae Lee, James Montogomery, Javier Romo, Jim Gordon, Lance Milken, Matt de Orfano, Mike Piwowar, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collin’s.

Entre las empresas presentes más destacadas estuvieron Crescent Capital Group, Stubhub, Vista Investment Group, Globant, Panda Express, Diamond Resorts, Citi, JPMorgan, Clearlake Capital, Edgewater, Coinbase, Paramount, VISA, Chevron, PIMCO, Copa Airlines, Amazon web y las cámaras de comercio de Los Angeles y de Bevery Hills.

El presidente expuso su plan y luego respondió preguntas de Michael Milken, un ex financista titular de fondos de inversión que preside el Instituto Milken, que el año pasado otorgó un premio a Milei por sus reformas.

Milei tiene previsto llegar a Buenos Aires este sábado por la madrugada y se espera que el domingo asista al búnker de La Libertad Avanza dispuso en Gonnet, en La Plata, para esperar los resultados electorales junto a sus candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires.

La promesa de Milei a empresarios en Los Angeles y el factor electoral

En su discurso, Milei hizo referencia al clima de incertidumbre en los mercados a partir de las leyes votadas por la oposición en el Congreso y las denuncias de corrupción y violencia electoral a días de las elecciones bonaerenses, donde admitió, representa el 40 % del electorado nacional y les prometió no cambiar el rumbo y reiteró que “el equilibrio fiscal no se negocia”.

Las principales frases de Milei ante empresarios de EE.UU. con la promesa de mantener en equilibrio fiscal” y los beneficios del RIGI: