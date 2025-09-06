El duro carpetazo a Rusherking tras su cruce con Ángela Torres que involucra a la China Suárez y María Becerra

Claramente, esta actitud muchos la consideraron una falta de respeto hacia la Nena de Argentina, quien había quedado muy dolida tras aquella situación de desamor y a él parecia no importarle.

Qué dijo Ángela Torres luego de que Rusherking hiciera un descargo en redes sociales

Tras el inesperado revuelo en Luzu TV por sus comentarios sobre Rusherking, y la posterior respuesta del cantante en X, Ángela Torres salió a aclarar sus dichos.

En diálogo con distintos medios, Ángela Torres intentó bajarle el tono a la polémica y aclaró que sus comentarios no apuntaban contra su expareja. “Son chistecitos del aire”, aseguró. Luego explicó el contexto de la charla: “En el programa estábamos hablando de cómo cuidar la economía. Hablé de mí, dije que me patinaba la guita flasheando que tenía un ingreso que no tenía”.

Cuando le consultaron por la reacción de su ex, quien en X la acusó de “pasearse por mil programas”, Ángela fue tajante: “Debe ser su percepción”. Y añadió: “No tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Él tiene su percepción y yo la mía”.

Al hablar sobre el final de la relación, primero dudó pero luego aseguró que no habían terminado mal. También se refirió a la sorpresa que generó la ruptura después de darse una segunda oportunidad: “Se terminó el amor, de un día para el otro”. Finalmente, al responder a las versiones que la acusaban de haber tratado al joven de “rata”, fue clara: “No era la intención para nada”.