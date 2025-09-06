A24.com

El duro carpetazo a Rusherking tras su cruce con Ángela Torres que involucra a la China Suárez y María Becerra

Tras su fuerte descargo en X, los usuarios rápidamente recurrieron al archivo para dejar mal parado a Rusherking y volcarse a favor de Ángela Torres. En el medio, la China Suárez y María Becerra.

6 sept 2025, 21:55
El cruce entre Rusherking y Ángela Torres sorprendió y, al mismo tiempo, generó una ola de comentarios en las redes sociales, la mayoría en contra del cantante tras el posteo que hizo en X. Lo que parecía ser un simple comentario al pasar de Ángela en un programa de stream terminó convirtiéndose en el desencadenante de un escándalo mayor.

La actriz aseguró en Nadie dice Nada (Luzu TV) que “había quedado seca” después de cortar con su ex, y el oriundo de Santiago del Estero no tardó en retrucarle con un fuerte descargo en X. Entre lo más resonante, escribió: “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”.

Ese descargo fue repudiado por los usuarios rápidamente, que no dudaron en ponerse del lado de Ángela y recordarle al cantante lo que hizo en el pasado: dejar a María Becerra por la China Suárez y, tras filtrarse un video de ellos en una fiesta de los Martín Fierro en 2022, salir a contarlo en los medios con una frase que quedó marcada entre los jóvenes: “me fui mundial”.

Algunos de los comentarios fueron: "No le guardaste respeto a María Becerra cuando en una entrevista tiraste me fui mundial, como si ella valiese menos", "te hiciste conocido por María Becerra, después no fuiste nadie cuando estabas con la China y te volviste conocido por Ángela Torres, de nuevo. Tuviste que ir a un stream a contar algo privado de la China para que hablen de vos porque estás en decadencia", "Rusher no tuviste respeto cuando dijiste "Me fui mundial" y dejaste a María Becerra como si fuese menos, o cuando trataste a la China suarez de t...., mira si vas a tener respeto por Ángela Torres.

Claramente, esta actitud muchos la consideraron una falta de respeto hacia la Nena de Argentina, quien había quedado muy dolida tras aquella situación de desamor y a él parecia no importarle.

Qué dijo Ángela Torres luego de que Rusherking hiciera un descargo en redes sociales

Tras el inesperado revuelo en Luzu TV por sus comentarios sobre Rusherking, y la posterior respuesta del cantante en X, Ángela Torres salió a aclarar sus dichos.

En diálogo con distintos medios, Ángela Torres intentó bajarle el tono a la polémica y aclaró que sus comentarios no apuntaban contra su expareja. Son chistecitos del aire”, aseguró. Luego explicó el contexto de la charla: “En el programa estábamos hablando de cómo cuidar la economía. Hablé de mí, dije que me patinaba la guita flasheando que tenía un ingreso que no tenía”.

Cuando le consultaron por la reacción de su ex, quien en X la acusó de “pasearse por mil programas”, Ángela fue tajante: “Debe ser su percepción”. Y añadió: “No tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Él tiene su percepción y yo la mía”.

Al hablar sobre el final de la relación, primero dudó pero luego aseguró que no habían terminado mal. También se refirió a la sorpresa que generó la ruptura después de darse una segunda oportunidad: “Se terminó el amor, de un día para el otro”. Finalmente, al responder a las versiones que la acusaban de haber tratado al joven de “rata”, fue clara: “No era la intención para nada”.

