Los gobernadores del PJ refuerzan su "Liga de la Justicia" y avanzan en una reforma total de la Corte Suprema

Lo primero: la Corte Suprema. Los gobernadores del Frente de Todos relanzaron una “liga” con la que venían amagando hace años y eligieron como movimiento inaugural la presentación de un proyecto de ley para ampliar a 25 el número de jueces del máximo tribunal y garantizar así una representación "federal". ¿Desconectado de la realidad? Seguramente. Pero hay motivaciones. Y son económicas.

https://twitter.com/sergiounac/status/1535739849751334914 Nos unimos con gobernadores para fortalecer políticas que impulsen el desarrollo federal. Tenemos una agenda común, amplia y plural, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los argentinos.



Son el diálogo y el trabajo conjunto la base para construir un país mejor. pic.twitter.com/pwmSIDbrzj — Sergio Uñac (@sergiounac) June 11, 2022

Entre los gobernadores explicaron ante A24.com que el avance contra la Corte surgió ante la certeza del peronismo de que el máximo tribunal fallará a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación que Alberto Fernández le quitó a la administración porteña (y que a su vez Mauricio Macri le había cedido a Horacio Rodríguez Larreta por el traspaso de la Policía).

“Se pusieron locos con los indisimulados beneficios que la Ciudad obtendría con el fallo de la Corte”, reveló ante este portal un conocedor de esas conversaciones en referencia a los 2 puntos extra de coparticipación que están en disputa.

Los jefes del peronismo del interior saben que van a resultar perjudicados y, como había adelantado este portal, decidieron salir con una respuesta política contra la Corte.

Esta clase de posturas en conjunto, poco frecuentes en los últimos años dado que cada gobernador se dedicó sólo a su terruño, fueron gestándose entre ellos en las distintas reuniones que hicieron en el último tiempo el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el habitual bunker de los mandatarios en el microcentro porteño.

Gobernadores Norte Grande 01.png Los gobernadores, con nueva "liga". (Foto: archivo)

Más coparticipación para sus provincias implica la posibilidad de hacer una mejor gestión: más obras, más puestos de trabajo, más salarios y más desarrollo en cada territorio. El alcance que tengan esas gestiones es lo que en todo caso será evaluado por la sociedad en las elecciones.

Pero también hubo una razón política más allá de la económica: la interna “de arriba” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner aceleró la marcha de una idea que de todos modos estaba latente. En el peronismo se cansaron de la fractura interna y no quieren quedar pegados.

Ministros Juan Manzur y Eduardo De Pedro en encuentro con gobernadores argentinos y de Chile, en La Rioja.jpeg Manzur, Quintela y "Wado" De Pedro. (Foto: archivo)

Algunos incluso se permiten trazar una comparación con la situación de acefalía del peronismo post gobierno de Carlos Menem y crisis de 2001, cuando Argentina tuvo 5 presidentes en 11 días y el PJ no resolvía quién podía hacerse cargo de tomar las riendas del país.

“En esa época el peronismo estaba recluido en las provincias, y ahora se da una situación similar: aparecemos como una organización de partidos provinciales”, se lamenta el colaborador de uno de los gobernadores de más alto perfil.

Si bien la nueva “liga” busca representar a todos los espacios políticos para defender los intereses del federalismo, por ahora sólo hay peronistas y aliados. No están ni los gobernadores de Juntos por el Cambio ni los de partidos provinciales como Neuquén (Omar Gutiérez) y Río Negro (Arabela Carreras). Tampoco el justicialista santafesino Omar Perotti.

Inauguración del Centro Tecnologico PyME.jpg El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, no acompaña el proyecto sobre la Corte. (Foto: archivo)

Firmaron los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja).

También Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gildo Insfrán (Formosa).

Otra alternativa que los gobernadores del PJ llegaron a analizar, pero que no concretaron, fue impulsar un juicio político contra la Corte. Pero al no tener todavía el fallo favorable a la Ciudad, no había nada sobre lo que accionar.

Las chances de avanzar en el Congreso

congreso.jpg

En el PJ creen que en el Senado “están los votos” para aprobar el proyecto de ampliación de la Corte. En Diputados sólo podría abrirse camino siempre y cuando acompañe el interbloque “Federal”, donde están los lavagnistas, los representantes del gobernador cordobés Juan Schiaretti, los socialistas y Florencio Randazzo. En total son 8.

“Ellos pivotean dependiendo del proyecto y les va bien”, les reprochan desde el Frente de Todos, donde apuntan que ese interbloque contraríó al peronismo al votar la semana pasada a favor de la Boleta Única -aún sabiendo que el expediente no pasaría del Senado-, pero que sin embargo acompañará al oficialismo en la votación del miércoles próximo del proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos.

En el Frente de Todos desconocen la postura del espacio tiene sobre este tema pero recuerdan que hay un mal antecedente: en su momento Roberto Lavagna se manifestó en contra de una modificación de la composición de la Corte.

https://twitter.com/RLavagna/status/1532752150903889923 4 (viene de hilo anterior)

Ahora, esta extraña idea de provincializar la #justicia, en sus más altos niveles, abre la puerta a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política y no en la Justicia. (sigue) — Roberto Lavagna (@RLavagna) June 3, 2022

De todos modos, especulan que puede haber una moneda de cambio para negociar: Graciela Camaño, que integra ese bloque, tiene un proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura y que no sea la Corte la que lo presida. El oficialismo podría aprobar ese expediente a cambio del apoyo de los peronistas federales a la ampliación de la Corte.

Telam 09/05/2018 Buenos Aires: La diputada Graciela Camaño, tiene la palabra durante el debate del proyecto impulsado por el peronismo para retrotraer las tarifas a los valores que tenían en diciembre del 2017 y establecer un aumento para los consumidor Graciela Camaño, la clave. (Foto: archivo)

Más allá de estos tejes y manejes, no son pocos los que en el peronismo admiten por lo bajo que esta agenda es “disparatada” frente a los problemas de la economía real. Y le hacen el mismo reproche a Juntos por el Cambio por impulsar la boleta única, un tema que, dicen, sólo le interesa a unos pocos expertos, “buena gente”.

“Más lógica tiene, por lo menos, lo que hace Sergio Massa, que busca aliviar a monotributistas y autónomos del Impuesto a las Ganancias”, admiten con pesar. Tienen más que claro que “la calle va por otro lado”.